Из-за карантина, Динамо было вынуждено ввести ограничения для болельщиков, которые намерены посетить футбольный матч.

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На трибуны владельцев билетов будут пускать только при наличии одного из таких документов:

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, которое проведено не более чем за 72 часа до матча,

отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, которое проведено не более чем за 72 часа до матча,

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины (зеленые сертификаты),

документа, подтверждающего выздоровление лица от COVID-19.

Указанное требование не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.

Проверка документов будет осуществляться на входе на стадион. Затем в Динамо попросили болельщиков прибыть заранее, чтобы не создавать скопление перед НСК "Олимпийский" и иметь возможность вовремя попасть на игру.

Кроме того, во время пребывания на территории стадиона зрители обязаны использовать средства индивидуальной защиты, которые закрывают нос и рот.



Перечень ограничений в карантинных зонах / Инфографика 24 канала