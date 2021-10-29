Товарищеский матч между Надалем и Станиславским состоялся на кортах академии испанского теннисиста. Сама игра длилась недолго – спортсмены провели несколько розыгрышей, после чего отправились на личную беседу.

Для Станиславского Надаль стал не первым известным теннисистом, с кем ему довелось сыграть товарищеский матч. 97-летний теннисист до этого встречался и с другими известными спортсменами на корте, среди которых Роджер Федерер, Андрей Медведев и Элина Свитолина.

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Стоит добавить, что Станиславский был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как старейший действующий теннисист в мире.