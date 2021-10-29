Боевой состав

Тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины во главе с Ивайло Петером объявил заявку национальной команды на решающие два поединка отбора на чемпионат мира-2022. Боснийцы 13 ноября встретятся с финнами, а уже 16 ноября сыграют против Украины.

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Оба матча боснийцы будут играть на глазах родных болельщиков. В заявку вошли 27 футболистов. Петер вызвал боевой состав во главе с нападающим Эдином Джеко, который создал немало проблем "сине-желтым" в первой игре во Львове.

Заявка Боснии и Герцеговины

Вратари : Ибрахим Шехич, Никола Василь, Кенан Пирич.

: Ибрахим Шехич, Никола Василь, Кенан Пирич. Защитники : Бранимир Ципетич, Матео Сушич, Юсуф Газибегович, Сеад Колашинац, Элдар Чивич, Аднан Ковачевич, Анел Ахмедходжич, Деннис Хаджикадунич, Синиша Саничанин, Александар Йовичич, Айдин Нукич

: Бранимир Ципетич, Матео Сушич, Юсуф Газибегович, Сеад Колашинац, Элдар Чивич, Аднан Ковачевич, Анел Ахмедходжич, Деннис Хаджикадунич, Синиша Саничанин, Александар Йовичич, Айдин Нукич Полузащитники : Амир Хаджиахметович, Раде Крунич, Миралем Пьянич, Амер Гояк, Гойко Цимирот, Мирослав Стеванович, Аде Налич, Эльмедин Жиликич, Элвис Шарич

: Амир Хаджиахметович, Раде Крунич, Миралем Пьянич, Амер Гояк, Гойко Цимирот, Мирослав Стеванович, Аде Налич, Эльмедин Жиликич, Элвис Шарич Нападающие: Эдин Джеко, Лука Менало, Эрмедин Демирович, Смаил Превляк

Ситуация боснийцев в группе

Боснийская сборная с 7 очками идет четвертой в группе D. Украина опережает соперника лишь на два пункта. Поэтому в этой группе еще ничего не решено. Между ними располагается Финляндия, у которой 8 баллов.

Лидирует в группе Франция – 12 очков. Первый матч против "сине-желтых" на "Арене Львов" в городе Львов завершился мировой 1:1. За украинскую сборную забил Андрей Ярмоленко, а вот в составе соперника отличился Анел Ахмедходжич.

Что касается игры с финнами, то боснийцы играли с ними еще в первом туре отбора. Тогда матч завершился боевой ничьей со счетом 2:2.