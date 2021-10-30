Боснія і Герцеговина оголосила заявку на гру з Україною у відборі на ЧС-2022

Україна стане одним із двох наступних суперників Боснії і Герцеговини у відборі на чемпіонат світу-2022. Конкурент "синьо-жовтих" оголосив заявку на поєдинки.

До слова З Маліновським, Коваленком та Гармашем – оголошено склад збірної України на матчі в листопаді

Тренерський штаб збірної Боснії та Герцеговини на чолі з Івайло Петером оголосив заявку національної команди на вирішальні два поєдинки відбору на чемпіонату світу-2022. Боснійці 13 листопада зустрінуться з фінами, а вже 16 листопада зіграють проти України.

Обидва матчі боснійці гратимуть на очах рідних уболівальників. У заявку увійшли 27 футболістів. Петер викликав бойовий склад на чолі з нападником Едіном Джеко, який створив чимало проблем "синьо-жовтим" у першій грі у Львові.

Заявка Боснії і Герцеговини

Воротарі: Ібрахім Шехіч, Нікола Васіль, Кенан Піріч.

Захисники: Бранімір Ципетіч, Матео Сушич, Юсуф Газібеговіч, Сеад Колашінац, Елдар Чівіч, Аднан Ковачевіч, Анел Ахмедходжіч, Денніс Хаджикадуні, Сініша Санічанін, Александар Йовічыч, Айдін Нукіч.

Півзахисники: Амір Хаджіахметовіч, Раде Круніч, Міралем П'яніч, Амер Гояк, Гойко Цимірот, Мірослав Стевановіч, Аде Наліч, Ельмедін Жилікіч, Елвіс Шаріч.

Нападники: Едін Джеко, Лука Менало, Ермедін Деміровіч, Смаїл Превляк.

Рафаель Надаль зіграв в теніс з 97-річним українським рекордсменом

Іспанський тенісист Рафаель Надаль провів матч із найстарішим професійним тенісистом світу – 97-річним українцем Леонідом Станіславським. Матч мав символічний характер.

Товариський матч між Надалем та Станіславським відбувся на кортах академії іспанського тенісиста. Сама гра тривала не довго – спортсмени провели декілька розіграшів, після чого відправилися на особисту бесіду.

Для Станіславського Надаль став не першим відомим тенісистом, з ким йому довелося зіграти товариський матч. 97-річний тенісист до цього зустрічався і з іншими відомими спортсменами на корті, серед яких Роджер Федерер, Андрій Медведєв та Еліна Світоліна.

Варто додати, що Станіславський був внесений до Книги рекордів Гіннеса як найстаріший чинний тенісист у світі.

Українські тенісистки встановили національний рекорд у WTA

Відразу чотири українські тенісистки пробились у чвертьфінал турнірів WTA. Такий результат дозволив їм встановити національний рекорд.

Відразу чотири тенісистки продовжують свій шлях на турнірах WTA 250. Три українки зіграють у чвертьфіналі у Клуж-Напоці (Румунія). Чвертьфіналістками стали Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.

Даяна Ястремська буде боротись за вихід у півфінал турніру в Courmayeur Ladies Open в Італії.

До цього на трьох турнірах лише по дві українки виходили в 1/4 фіналу. Спершу це було на змаганнях в Абу-Дабі. Там до цієї стадії пробились перша ракетка України Еліна Світоліна та талановита тенісистка Марта Костюк.

Другий турнір, де у чвертьфінал вийшли дві українки, був у Будапешті – Ангеліна Калініна та Катерина Козлова. Третій такий успішний старт для українок був у Чикаго, там у чвертьфінал вийшли все ті ж Марта Костюк та Еліна Світоліна.

Як пускатимуть вболівальників на матч Динамо – Барселона в Лізі чемпіонів

В Україні посилюють карантин. Київ переходить до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки, який передбачає обмеження щодо відвідин масових заходів. Серед них і матч Ліги чемпіонів між Динамо та Барселоною, який відбудеться 2 листопада.

Через карантин, Динамо було змушено ввести обмеження для вболівальників, які мають намір відвідати футбольний матч.

На трибуни власників квитків будуть пускати лише за наявності одного з таких документів:

негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції яке проведене не більш як за 72 години матчу,

негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до матчу,

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати),

документа, що підтверджує одужання особи від COVID-19.

Зазначена вимога не поширюється на осіб, які не досягли 18 років.

Перевірка документів буде здійснюватися на вході на стадіон. Відтак в Динамо попросили вболівальників прибути заздалегідь, щоб не створювати скупчення перед НСК "Олімпійський" та мати можливість вчасно потрапити на гру.

Окрім того, під час перебування на території стадіону глядачі зобов’язані використовувати засоби індивідуального захисту, які закривають ніс і рот.