Во вторник, 29 декабря, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Виктор Цыганков – лучший игрок УПЛ в 2020 году

Футболисты и тренеры команд УПЛ проголосовали за лучшего игрока чемпионата в 2020 году. Им стал полузащитник Динамо Виктор Цыганков, пишет 24 канал.

Смотрите также От авиакатастрофы Брайанта до смерти легенды Марадоны: главные потери спорта 2020 года

В опросе, который провело издание "Команда №1", приняло участие по 15 футболистов и главный тренер из каждой команды. Они должны были назвать свою тройку лучших игроков.

Цыганков набрал 197 очков, значительно опередив других футболистов. На втором месте финишировал прошлогодний лауреат – полузащитник Шахтера Тайсон (третий год подряд попал в тройку призеров), а на третьем – нападающий Олимпика Захеди Шахаб, ставший одним из открытий уходящего года в УПЛ.

Топ игроков УПЛ в 2020 году:

1. Виктор Цыганков (Динамо) – 197 баллов

2. Тайсон (Шахтер) – 112

3. Захедитабар Шахаб (Олимпик) – 91

4. Николай Шапаренко (Динамо) – 83

5. Владислав Кочергин (Заря) – 67

6-7. Виталий Буяльский (Динамо), – 48

6-7. Николай Матвиенко (Шахтер) – 48

8. Манор Соломон (Шахтер) – 42

9. Виталий Миколенко (Динамо) – 39

10-12. Марлос (Шахтер) – 31

10-12. Жуниор Мораес (Шахтер) – 31

10-12. Додо (Шахтер) – 31

Ломаченко и Усик продолжили падение в рейтинге P4P

Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA), опубликовала годовой рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

В рейтинге сразу двое украинцев. Александр Усик и Василий Ломаченко занимают 6 и 7 места соответственно. Следует отметить, что по сравнению с 2019 годом Ломаченко опустился на 5 позиций, а Усик – на одну.

Что интересно, Александр Усик в рейтинге занимает более высокую позицию, чем чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри. Обладатель титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа вообще не попал в рейтинг.

Рейтинг P4P от BWAA

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) – средний вес; Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) – полусредний вес; Наоя Инуэ (19-0, 16 КО) – самый легкий вес; Эррол Спенс (26-0, 21 КО) – полусредний вес; Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) – легкий вес; Александр Усик (17-0, 13 КО) – тяжелый вес; Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) – легкий вес; Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) – тяжелый вес; Хуан Франциско Эстрада (40-3, 27 КО) – первый самый легкий вес; Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) – средний вес.

ПСЖ официально уволил Томаса Тухеля

Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель уволен со своего поста. Тухель покинул ПСЖ за полгода до завершения контракта.

Как сообщает пресс-служба клуба, решение расторгнуть контракт с немцем было принято после глубокого анализа спортивных показателей команды.

Статистика ПСЖ в сезоне-2020/2021