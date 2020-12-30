Цыганков – лучший в УПЛ, падение Ломаченко и Усика: топ-новости спорта 29 декабря
Во вторник, 29 декабря, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.
Виктор Цыганков – лучший игрок УПЛ в 2020 году
Футболисты и тренеры команд УПЛ проголосовали за лучшего игрока чемпионата в 2020 году. Им стал полузащитник Динамо Виктор Цыганков, пишет 24 канал.
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В опросе, который провело издание "Команда №1", приняло участие по 15 футболистов и главный тренер из каждой команды. Они должны были назвать свою тройку лучших игроков.
Цыганков набрал 197 очков, значительно опередив других футболистов. На втором месте финишировал прошлогодний лауреат – полузащитник Шахтера Тайсон (третий год подряд попал в тройку призеров), а на третьем – нападающий Олимпика Захеди Шахаб, ставший одним из открытий уходящего года в УПЛ.
Топ игроков УПЛ в 2020 году:
1. Виктор Цыганков (Динамо) – 197 баллов
2. Тайсон (Шахтер) – 112
3. Захедитабар Шахаб (Олимпик) – 91
4. Николай Шапаренко (Динамо) – 83
5. Владислав Кочергин (Заря) – 67
6-7. Виталий Буяльский (Динамо), – 48
6-7. Николай Матвиенко (Шахтер) – 48
8. Манор Соломон (Шахтер) – 42
9. Виталий Миколенко (Динамо) – 39
10-12. Марлос (Шахтер) – 31
10-12. Жуниор Мораес (Шахтер) – 31
10-12. Додо (Шахтер) – 31
Ломаченко и Усик продолжили падение в рейтинге P4P
Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA), опубликовала годовой рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
В рейтинге сразу двое украинцев. Александр Усик и Василий Ломаченко занимают 6 и 7 места соответственно. Следует отметить, что по сравнению с 2019 годом Ломаченко опустился на 5 позиций, а Усик – на одну.
Что интересно, Александр Усик в рейтинге занимает более высокую позицию, чем чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри. Обладатель титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа вообще не попал в рейтинг.
Рейтинг P4P от BWAA
- Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) – средний вес;
- Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) – полусредний вес;
- Наоя Инуэ (19-0, 16 КО) – самый легкий вес;
- Эррол Спенс (26-0, 21 КО) – полусредний вес;
- Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) – легкий вес;
- Александр Усик (17-0, 13 КО) – тяжелый вес;
- Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) – легкий вес;
- Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) – тяжелый вес;
- Хуан Франциско Эстрада (40-3, 27 КО) – первый самый легкий вес;
- Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) – средний вес.
ПСЖ официально уволил Томаса Тухеля
Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель уволен со своего поста. Тухель покинул ПСЖ за полгода до завершения контракта.
Как сообщает пресс-служба клуба, решение расторгнуть контракт с немцем было принято после глубокого анализа спортивных показателей команды.
Статистика ПСЖ в сезоне-2020/2021
- Парижский клуб идет на 3-м месте в чемпионате Франции, на одно очко отставая от Лиона и Лилля.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с каталонской Барселоной.
- С 2018 года, когда Тухель возглавил ПСЖ, французский клуб дважды стал чемпионом Франции. В сезоне 2019/2020 ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов, в котором проиграл Баварии.
- Как сообщает RMC Sport, новым главным тренером ПСЖ станет бывший наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино.
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