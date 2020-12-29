Для украинских боксеров 2020 был не самым лучшим, ведь по его итогам только Артем Далакян остался с титулом чемпиона мира. В то же время поражение Василия Ломаченко в бою с Теофимо Лопесом "оградило" украинцев от лучших боксеров мира.

Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA), опубликовала годовой рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

Примечательно The Ring впервые включил Усика в рейтинг тяжеловесов: какая позиция у украинца

В рейтинге сразу двое украинцев. Александр Усик и Василий Ломаченко занимают 6 и 7 места соответственно. Следует отметить, что по сравнению с 2019 годом Ломаченко опустился на 5 позиций, а Усик – на одну.

Что интересно, Александр Усик в рейтинге занимает более высокую позицию, чем чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри. Обладатель титулов WBA, WBO, IBF Джошуа вообще не попал в рейтинг.

Рейтинг P4P от ​​BWAA

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) – средний вес; Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) – полусредний вес; Наоя Инуэ (19-0, 16 КО) – легчайший вес; Эррол Спенс (26-0, 21 КО) – полусредний вес; Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) – легкий вес; Александр Усик (17-0, 13 КО) – тяжелый вес; Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) – легкий вес; Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) – тяжелый вес; Хуан Франциско Эстрада (40-3, 27 КО) – первый легчайший вес; Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) – средний вес.

Что такое рейтинг P4P? Pound-for-pound – это термин, употребляемый в единоборствах, в основном в боксе, относительно бойца, который признан лучшим независимо от весовой категории. Рейтинг P4P составляют несколько изданий. Самый авторитетный – журнал The Ring. Также идентичный рейтинг выходит в TBRB, BoxRec, BWAA и ESPN.

Отметим, что Ломаченко и Усик также ухудшили свои позиции в рейтинге P4P по версии ESPN. Оба украинца потеряли по одной позиции.