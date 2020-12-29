Виктор Цыганков – лучший игрок УПЛ в 2020 году
Футболисты и тренеры команд УПЛ проголосовали за лучшего игрока чемпионата в 2020 году. Им стал полузащитник Динамо Виктор Цыганков.
В опросе, который провело издание "Команда №1", приняли участие по 15 футболистов и главные тренера из каждой команды. Они должны были назвать свою тройку лучших игроков.
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Победу в этом опросе одержал Виктор Цыганков. Он набрал 197 очков, значительно опередив других футболистов.
На первое место Цыганкова поставили 39 человек, на второе – 28, на третье – 24. В целом за одного из самых ярких игроков нашего чемпионата проголосовал 91 респондент – 41% от общего числа.
На втором месте финишировал прошлогодний лауреат – полузащитник Шахтера Тайсон (третий год подряд попал в тройку призеров), а на третьем – нападающий Олимпика Захеди Шахаб, ставший одним из открытий уходящего года в УПЛ.
Топ игроков УПЛ в 2020 году:
1. Виктор Цыганков (Динамо Киев) – 197 баллов
2. Тайсон (Шахтер) – 112
3. Захедитабар Шахаб (Олимпик) – 91
4. Николай Шапаренко (Динамо Киев) – 83
5. Владислав Кочергин (Заря) – 67
6-7. Виталий Буяльский (Динамо) – 48
6-7. Николай Матвиенко (Шахтер) – 48
8. Манор Соломон (Шахтер) – 42
9. Виталий Миколенко (Динамо) – 39
10-12. Марлос (Шахтер) – 31
10-12. Жуниор Мораес (Шахтер) – 31
10-12. Додо (Шахтер) – 31
13. Тете (Шахтер) – 28
14. Кирилл Ковалец (Александрия) – 26
15-16. Дмитрий Резник (Ворскла) – 25
15-16. Илья Забарный (Динамо) – 25
17. Тарас Степаненко (Шахтер) – 23
18. Анатолий Трубин (Шахтер) – 18
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