Футболисты и тренеры команд УПЛ проголосовали за лучшего игрока чемпионата в 2020 году. Им стал полузащитник Динамо Виктор Цыганков.

В опросе, который провело издание "Команда №1", приняли участие по 15 футболистов и главные тренера из каждой команды. Они должны были назвать свою тройку лучших игроков.

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Победу в этом опросе одержал Виктор Цыганков. Он набрал 197 очков, значительно опередив других футболистов.

На первое место Цыганкова поставили 39 человек, на второе – 28, на третье – 24. В целом за одного из самых ярких игроков нашего чемпионата проголосовал 91 респондент – 41% от общего числа.

На втором месте финишировал прошлогодний лауреат – полузащитник Шахтера Тайсон (третий год подряд попал в тройку призеров), а на третьем – нападающий Олимпика Захеди Шахаб, ставший одним из открытий уходящего года в УПЛ.

Топ игроков УПЛ в 2020 году:

1. Виктор Цыганков (Динамо Киев) – 197 баллов

2. Тайсон (Шахтер) – 112

3. Захедитабар Шахаб (Олимпик) – 91

4. Николай Шапаренко (Динамо Киев) – 83

5. Владислав Кочергин (Заря) – 67

6-7. Виталий Буяльский (Динамо) – 48

6-7. Николай Матвиенко (Шахтер) – 48

8. Манор Соломон (Шахтер) – 42

9. Виталий Миколенко (Динамо) – 39

10-12. Марлос (Шахтер) – 31

10-12. Жуниор Мораес (Шахтер) – 31

10-12. Додо (Шахтер) – 31

13. Тете (Шахтер) – 28

14. Кирилл Ковалец (Александрия) – 26

15-16. Дмитрий Резник (Ворскла) – 25

15-16. Илья Забарный (Динамо) – 25

17. Тарас Степаненко (Шахтер) – 23

18. Анатолий Трубин (Шахтер) – 18