Этот 2020-й стал сложным годом не только из-за отмены турниров, несправедливх решений для украинских спортсменов, соревнования без зрителей, но и заставил плакать весь мир. Год, который запомнится потерями людей с большой буквы и "Королей" в своих видах спорта.

Люди, которые отдали свою жизнь любимому делу. Те, кто поднимал на ноги сотни и тысячи людей, заставлял переживать незабываемые эмоции и переворачивал с ног на голову спортивные рекорды. В этом году мир потрясли несколько трагических смертей. Спорт 24 вспоминает известных спортсменов, которые ушли из жизни в 2020 году.

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Карлос Де Леон

В первый день нового года 60-летний боксер, который стал первым чемпионом в в тяжелом весе, неожиданно покинул этот мир. Долго никто не объяснял истинную причину смерти, но спортсмен скончался из-за остановки сердца.

В 1982 году проиграл нокаутом Эсти Гордону, но в следующем году вернул титул в реванше. Благодаря этому навсегда вписал свое имя в историю, став первым двукратным чемпионом дивизиона.



Карлос Де Леон / Фото: Amazon

За свою карьеру Де Леон записал еще один интересный рекорд – он единственный в истории четырехкратный чемпион крузервейт. В период с 1984/85 и с 1986/87 владел также титулом чемпиона мира по версии журнала The Ring. Свою карьеру завершил на довольно грустной ноте. Два поражения заставили боксера положить перчатки на полочку в 1995 году.

Роджер Мейвезер

На 58 году жизни скончался бывший чемпион мира Роджер Мейвезер. В последние годы жизни у боксера резко ухудшилось состояние здоровья, частично он потерял память, а ко всему еще и добавился диабет. Он был тренером Мейвезера-младшего.



Роджер Мейвезер / Фото: Getty Images

Роджер запомнился довольно скандальным прошлым. В 2009 году был арестован за нападение на бывшую подопечную, которая едва не покинула этот мир в ходе ссоры. За три года до этого инцидента бывший боксер был приговорен к шестимесячному заключению за нападение на тещу.

Мейвезер был чемпионом мира в двух весовых категориях. Владел титулами WBA и в суперлегком весе в 1983/84 годах. Был обладателем титула в легком среднем весе WBC с 1987/89 годов.

В 1994 году завладел титулом IBO в легкой среднем весе. А также имел в своем активе титул в среднем весе IBO в 1994/95 годах.

Коби Браянт

26 января навсегда запомнится как один из самых ужасных дней для любителей НБА – трагически погиб легендарный Коби Брайант. Мир был шокирован этим известием, даже люди, которые никогда не интересовались баскетболом с грустью восприняли эту новость.

Авиакатастрофа произошла неподалеку от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабас. Катастрофа произошла на 25-й минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потерялась связь. На борту собственного вертолета Коби находились 9 человек, все погибли. Кроме Брайанта и его дочери Джианны, в вертолете летели партнерша Джианны в баскетбольной команде Алисса и ее отец – 56-летний тренер по бейсболу в колледже Оранж-Коста – Джон Альтобелли. Также с ними находилась мать ребенка и жена тренера – Кэри Альтобелли. Кроме того, погиб пилот вертолета.



Коби Брайант с дочкой / Фото: Getty Images

Добавим, что во время полета над Лос-Анджелесом повис сильный утренний туман – в аэропортах были задержаны несколько рейсов.

Коби был одним из лучших баскетболистов в истории НБА, который в течение 20 сезонов отдал одной команде – Лос-Анджелес Лейкерс. За это время 5 раз поднимал чемпионский титул, 18 раз выступал в матчах всех звезд. Дважды на его шею вешали "золото" Олимпиады в составе США (в 2008 и 2012 годах).

Брайант четыре раза получал награду MVP матча всех звезд, что стало наибольшим количеством в истории НБА. В 2016 году решил завершить успешную карьеру, набрав в прощальном поединке 60 очков. В возрасте 34 лет и 104 дней Брайант стал самым молодым игроком в истории лиги, набрав 30 тысяч карьерных очков.

Посмертно награжден престижной премией Эмми.

Стирлинг Мосс На 90 году жизни скончался один из лучших пилотов. Причиной стала продолжительная болезнь. В 1955 году Мосс навсегда записал свою фамилию в историю Формулы-1. Стирлинг – первый британский гонщик, который победил на домашнем Гран-при в Эйнтри. Хотя Мосс не одерживал победу на чемпионатах мира, но в целом провел за карьеру более 529 гонок, получив в низ 212 побед. 16 из 66 гран-при становились успешными для британца. Стирлинг четыре раза становился вице-чемпионом Форумлы-1 и победителем гонки "24 часа Ле-Мана".

Стирлинг Мосс / Фото: Формула-1 В 1962 году с Моссом произошел досадный инцидент, который заставил пилота больше не садиться в болид – авария в Гудвуде. В результате аварии пилот провел месяц в коме и был частично парализован в течение полугода. Два года назад гонщик решил прекратить свою публичную жизнь, проведя в больнице 134 дня после перенесенной инфекции грудной клетки во время отпуска в Сингапуре в декабре 2016 года.

Юрий Дячук-Ставицкий

2020-й год всколыхнул и львовские Карпаты. На 73 году жизни умер бывший тренер команды Юрий Дячук-Ставицкий, который полжизни отдал клубу. Наставник долго боролся с онкологической болезнью, которая таки взяла верх над "львовянином".

Львовским болельщикам руководитель запомнится навсегда, как тренер, который в сложную минуту приходил на тренерский мостик львовян.



Юрий Дячук-Ставицкий / Фото: ФК Карпати

Тренерская карьера в Карпатах: коротко

В сезоне-2005/06 под руководством Дячука-Ставицкого Карпаты стали первым полуфиналистом Кубка Украины, который не играл в элитном дивизионе.

Вместе с "зелено-белыми" он вернулся в элитный дивизион. Кроме того, Дячук-Ставицкий работал спортивным и генеральным директором "львов", а также входил в тренерский штаб Мирона Маркевича – в частности, в бронзовом сезоне 1997/98.

На протяжении своей тренерской карьеры Юрий Михайлович также успел поработать в луцкой Волыни и Газовику. Долгое время отвечал за развитие детского футбола в Карпатах. В 2017 году покинул львовский клуб по состоянию здоровья. Дячук-Ставицкий запомнился всем тем, что носил секундомер на шее.

Абдулманап Нурмагомедов

3 июля мир всколыхнула неожиданная новость – умер отец и одновременно тренер непобедимого чемпиона Хабиба Нурмагомедова. 5 апреля Абдулманап был госпитализирован. На фоне пневмонии в Нурмагомедова начались осложнения, которые привели к инсульту. Его легкие были заражены на 75%.

Абдулманап Нурмагомедов умер от сложного вида кровоизлияния в мозг, а также сепсиса. Известный тренер лежал в больнице с двусторонней полисегментарной пневмонией. Кроме этой болезни у отца Хабиба также были заболевания сердца и сосудов.



Абдулманап Нурмагомедов и сын Хабиб / Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сентябре 2019-го года Абдулманапа Нурмагомедова включили в Книгу рекордов России, который воспитал самое большое количество чемпионов по боевому самбо. Согласно официальным данным, Нурмагомедов за свою тренерскую карьеру подготовил 18 чемпионов мира.

Его мечта в 30 побед для сына так и не сбылась. Хабиб по просьбе матери завершил карьеру победой над Джастином Гейджем. Россиянин имеет в своем активе 29 успехов.

Александр Иваницкий

Советский борец вольного стиля и самбист Александр Иваницкий исчез 22 июля, когда вышел из дома в селе Ельники, что под Москвой. На третий день поисков тело 82-летнего четырехкратного чемпиона было найдено. Мужчина направился в лес собирать грибы, но домой в этот день так и не вернулся. Спортсмен утонул в местной реке.

Александр Иваницкий / Фото: Скриншот Главное достижение – олимпийское "золото" по вольной борьбе в 1964 году в Токио. После завершения карьеры в 1967 году Иваницкий пошел на партийную работу. Впоследствии начал заниматься журналистской деятельностью. Он занимал пост главного редактора ведущей редакции спортивных программ Гостелерадио СССР.

Продолжил работу на телевидении и после развала СССР. Автор нескольких книг. Преподавал на факультете журналистики МГУ имени Ломоносова.

Диего Марадона

Смерть Марадоны шокировала болельщиков футбола. Равнодушные к футболу люди тоже не остались в стороне. Сотни и тысячи людей пришли проститься с Диего, ожидалось, что прощание посетит около одного миллиона человек. После смерти стадион Наполи был переименован в честь нападающего. А Месси трогательно посвятил гол легенде, подняв футболку Барселоны, где под ней была оригинальная футболка Марадоны в Ньюэллс Олд Бойз.

Сердце Диего перестало биться 25-го ноября из-за острого отек легких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности. Его сердце было увеличено в два раза.



Диего Марадона / Фото: CFP

Добавим, что после празднования своего 60-летия Марадона попал в больницу с депрессией. После детального обследования в голове футболиста было обнаружено кровоизлияние в мозг. 12 ноября его успешно прооперировали и выписали.

Аргентинец был одним из лучших футболистов мира. Входил в символические сборные мира. Известный по выступлениям за Бока Хуниорс, Барселону, Наполи, Севилью.

Марадона – лучший футболист 20 века. Его спортивная карьера несколько раз останавливалась из-за наркотической зависимости.

Диего повесил бутсы на гвоздь и начал карьеру тренера. Работал телекомментатором на каналах Аргентины и Италии. В сезоне 2005/06 года был вице-президентом клуба Бока Хуниорс.

В 2008/10 годах Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года. В сентябре 2019 года Марадона возглавил Химнасию. К ней 59-летний специалист работал в мексиканском Дорадоси, Аль-Васлуе и Аль-Фунджайри из ОАЭ.

Паоло Росси

На 64 году скончался лучший бомбардир чемпионата мира 1982-го года. Год, который стал самым успешным для итальянца. Он наколотил в ворота соперников 6 мячей, такая результативность позволила форварду стать лучшим на том чемпионате мира.

Благодаря феноменальной игре Паоло стал обладателем "Золотого мяча". Через 4 года потерял свое место в стартовом составе и ни одного матча не сыграл на следующем чемпионате мира. Всего за сборную Италии забил 20 голов в 48 встречах.



Паоло Росси / Фото: Getty Images

Относительно клубной карьеры, то выступал за итальянские гранды, такие как Ювентус и Милан. В составе первый завоевывал Кубок европейских чемпионов, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА. Дважды поднимал над головой трофей Серии А. Также известен по выступлениям в Комо, Виченце, Вероне и Перуджи.

После окончания карьеры в последние годы работал экспертом на телеканале RAI.

Жерар Улье

На 73 году жизни оборвалась жизнь бывшего наставника Ливерпуля и Лиона. Тренерская карьера в двух клубах была лучшей для Жерара. Дебют в карьере тренера стал провальным для Улье. Затем в его судьбе появился переезд во Францию в местный ПСЖ где он получил чемпионство.





Жерар Улье / Фото: Getty Images

Далее его ждал этап в национальной команде Франции. Сначала он пришел на пост аситента тренера, а уже через некоторое время возглавил команду. Уже через 6 лет занял тренерский мостик английского Ливерпуля, с которым получил Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, а также два Кубка Английской лиги.

Также в его карьере присутствует опыт во французском Лионе. Последним клубом была Астон Вилла. Интересно, что зимой 2018 года Ульемог мог возглавить Динамо.

Перед смертью Жерар перенес операцию на сердце. Похоже, оно не выдержало большой нагрузки.

Потери в футбольном сообществе Украины

Украинский футбол покинуло сразу несколько известных игроков. Легендарный нападающий Шахтера Сергей Ателькин покинул этот мир слишком рано – на 48 году жизни. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. За свою карьеру Ателькин сыграл около 265 матчей, в которых 82 раза забивал в ворота соперников "горняков".

Футбольное сообщество также потеряло обладателя Суперкубка Европы Петра Слободяна. Бывшему игроку Динамо было только 68 лет. Еще одна потеря в футбольных кругах – смерть экс-наставника Карпат Валентина Ходукина. Из-за травмы он завершил карьеру и начал преподавательскую работу, а в начале 90-х стартовала его тренерская карьера. Сначала он успешно тренировал стрыйскую Скалу вместе с Михаилом Вильховым, а затем вошел в тренерский штаб Карпат, которые тогда возглавлял Мирон Маркевич.

Впоследствии Ходукин еще дважды возвращался в Карпаты: в 2002-м и 2004-м годах, когда исполнял обязанности главного тренера. Кроме того, Валентин Михайлович возглавлял криворожский Кривбасс и в течение 12 лет работал в Азербайджане, где с Интером стал чемпионом страны. Последние несколько месяцев перед смертью лечился от коронавируса.