У вівторок, 29 грудня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Віктор Циганков – найкращий гравець УПЛ у 2020 році

Футболісти та тренера команд УПЛ проголосували за найкращого гравця чемпіонату у 2020 році. Ним став півзахисник Динамо Віктор Циганков, пише 24 канал.

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В опитуванні, яке провело видання "Команда №1", взяло участь по 15 футболістів та головний тренер з кожної команди. Вони мали назвати свою трійку найкращих гравців.

Циганков набрав 197 очок, значно випередивши інших футболістів. На другому місці фінішував минулорічний лауреат – півзахисник Шахтаря Тайсон (третій рік поспіль потрапив до трійки призерів), а на третьому – нападник Олімпіка Захеді Шахаб, що став одним з відкриттів року, що минає в УПЛ.

Топ гравців УПЛ у 2020 році:

1. Віктор Циганков (Динамо) – 197 балів

2. Тайсон (Шахтар) – 112

3. Захедітабар Шахаб (Олімпік) – 91

4. Микола Шапаренко (Динамо) – 83

5. Владислав Кочергін (Зоря) – 67

6-7. Віталій Буяльський (Динамо), – 48

6-7. Микола Матвієнко (Шахтар) – 48

8. Манор Соломон (Шахтар) – 42

9. Віталій Миколенко (Динамо) – 39

10-12. Марлос (Шахтар) – 31

10-12. Жуніор Мораєс (Шахтар) – 31

10-12. Додо (Шахтар) – 31

Ломаченко та Усик продовжили падіння у рейтингу P4P

Американська асоціація журналістів, які пишуть про бокс (BWAA), опублікувала річний рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

У рейтингу відразу двоє українців. Олександр Усик і Василь Ломаченко займають 6 і 7 місця відповідно. Слід зазначити, що в порівнянні з 2019 роком Ломаченко опустився на 5 позицій, а Усик – на одну.

Що цікаво, Олександр Усик у рейтингу посідає вищу позицію, аніж чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі. Володар титулів WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа взагалі не потрапив до рейтингу.

Рейтинг P4P від ​​BWAA

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) – середня вага; Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) – напівсередня вага; Наоя Інуе (19-0, 16 КО) – найлегша вага; Еррол Спенс (26-0, 21 КО) – напівсередня вагу; Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) – легка вага; Олександр Усик (17-0, 13 КО) – важка вага; Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) – легка вага; Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) – важка вага; Хуан Франциско Естрада (40-3, 27 КО) – перший найлегша вага; Геннадій Головкін (40-1-1, 35 КО) – середня вага.

ПСЖ офіційно звільнив Томаса Тухеля

Головний тренер французького ПСЖ Томас Тухель звільнений зі своєї посади. Тухель покинув ПСЖ за пів року до завершення контракту.

Як повідомляє пресслужба клубу, рішення розірвати контракт з німцем було прийнято після глибокого аналізу спортивних показників команди.

Статистика ПСЖ у сезоні-2020/2021