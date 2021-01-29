Евро-2020 состоится в 12 городах, как и было запланировано. Молодежная сборная Украины получила соперников в отборе на Евро-23. Матч между футзальными сборными Украины и Дании таки состоится. Такими были главные новости спорта в четверга, 28 января

Источник: 24 канал

Соперники для молодежной сборной Украины по футболу

Сборная Украины по футболу U-21 получила соперников в отборе на молодежный Чемпионат Европы, который состоится в 2023 году. Нашей команде предстоит сыграть против сверстников из Франции, Сербии, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

Отбор продлится с марта 2021 по июнь 2022 года. На молодежное Евро-2023 выйдет победитель группы. А также одна из девяти лучших команд, которые займут второе место. Остальные восемь разыграют между собой еще четыре путевки в матчах плей-офф.

Где состоится Евро-2020

Пока же все готовятся к проведению Евро-2020, по которому еще немало вопросов. Одно из них – о месте проведения турнира. Однако в УЕФА заявили, что не будут ничего менять. Поэтому Чемпионат Европы по футболу примут 12 городов, как и было запланировано.

А вот насчет болельщиков на трибунах, то решение об этом будет принято только в апреле.

Символическая сборная футболистов десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала символическую сборную лучших футболистов десятилетия (2011-2020).

Вратарь: Нойер (Германия)

Защитники: Филипп Лам (Германия), Серхио Рамос (Испания), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Марсело (Бразилия),

Полузащитники: Тони Кроос (Германия), Андрес Иньеста (Испания), Модрич (Хорватия)

Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Роберт Левандовски (Польша), Лионель Месси (Аргентина).

ПФК Львов остался без стадиона

Футбольные клубы Львов и Рух, которые проводят домашние матчи на "Арене Львов", могут столкнуться с проблемой, когда им негде будет провести домашние матчи в УПЛ. Все из-за сборной Украины.

В конце марта во Львове запланированы два матча сборной – против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта). Чтобы подготовить газон к этим матчам, за три недели до них здесь не будут проводить никаких игр. Поэтому тут не смогут провести два домашних матча Львова – против Руха (13 марта) и Шахтера (20 марта).

Пострадать может и сам Рух. У него на 6 марта запланирован матч против Десны. В зависимости от погодных условий, этот матч тоже, вероятно, придется проводить на другом стадионе.

Проститутки от России за сокрытие допинга секс-скандал в биатлоне

Бывший президент IBU (Международный союз биатлонистов) Андерс Бессеберг признан виновным в сокрытии допинг-проб биатлонистов из России. Соответствующий вывод обнародовала независимая комиссия IBU.

За сокрытие положительных допинг-тестов он получал деньги и подарки из России. Среди прочего, Бессеберг получал взятку от России в виде услуг проституток и поездок на охоту.

Украина сыграет против Дании в отборе на футзальные Евро

Матч сборной Украины по футзалу против команды Дании в отборе на чемпионат Европы-2022 состоится. В УЕФА решили не присуждать Дании техническое поражение.

При этом командам предстоит сыграть два матча за два дня – 7 и 8 апреля. Где именно состоятся эти игры – пока неизвестно.