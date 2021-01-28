Бывший президент IBU (Международный союз биатлонистов) Андерс Бессеберг признан виновным в сокрытии допинг-проб биатлонистов из России. Соответствующий вывод обнародовала независимая комиссия IBU.

Источник: IBU

Комиссия выяснила, что Бессеберг защищал интересы России в допинговых вопросах. За сокрытие положительных допинг-тестов он получал деньги и подарки из России.

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Доказательства говорят о том, что Андерс Бессеберг постоянно занимался протекцией российских интересов во всем, что делал. У этого человека, по нашему мнению, не было этических ценностей и интересов для защиты чистого спорта,

– говорится в сообщении.

Обвинения против Бессеберга:

он позволил Александру Тихонову остаться вице-президентом IBU, несмотря на то, что на россиянина тогда было заведено уголовное дело;

не стал отстранять Тихонова от работы в организации после того, как тот пытался подкупить генерального секретаря Николя Реш, чтобы та скрыла допинговые случаи с Екатериной Юрьевой, Дмитрием Ярошенко и Альбиной Ахатовой в 2009 году;

не стал ничего делать, когда получил информацию о том, что бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов пытался купить голоса на выборах в конгресс IBU в 2014-м;

получал взятки от России в виде услуг проституток и поездок на охоту;

не реагировал должным образом на доклады Ричарда Макларена и Ричарда Паунда о допинге в российском спорте;

не стал переносить финальный этап Кубка мира с Тюмени, хотя об этом его просили многие члены организации.

В ходе расследования были собраны 70 тысяч документов и допрошены 60 человек. Комиссия считает, что существуют надежные доказательства причастности Бессеберга к нарушениям правил IBU.

Решение о наказании Бессеберга должен принять независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit.

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Бессеберг признался, что пользовался услугами проституток в России

Бессеберг признался полиции, что пользовался услугами проституток в России. Он предполагает что они, вероятно, были посланы к нему кем-то из российских спортивных чиновников.

Норвежец отметил, что во время этапа Кубка мира в Ханты-Мансийске (Россия) имел интимный контакт с русской девушкой. Сообщается, что девушка сказала ему, что была танцовщицей в ночном клубе и является фанаткой биатлона.

На этапе Кубка мира в Тюмени в 2018-м он снова встретился с этой девушкой и снова имел с ней сексуальную связь. Бессеберг сказал, что у девушки была аккредитация на соревнования. По версии Бессеберга, девушка, вероятно, не была проституткой, ведь он не платил ей денег.

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Бессеберг признал, что бывал в России на охоте по приглашению Союза биатлонистов России (СБР). Он подтвердил, что расходы в этих поездках на себя брала российская сторона.

Во время обыска в доме Бессеберга полиция нашла 13 "дорогих" наручных часов.

Чиновник признал, что одни часы ему подарили официальное лицо в России. Он принял подарок, но позже якобы узнал, что эти часы стоят примерно 20 тысяч евро.

Тогда он захотел вернуть подарок, но даритель отказался его принимать, отметив, что "президент IBU должен носить такие часы".