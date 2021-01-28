На стадионах 12 стран Европы в июне-июле 2021 года должен пройти Евро-2020. УЕФА официально сообщил, что не будет менять место проведения турнира.

Источник: УЕФА

В УЕФА провели встречу с представителями 12 стран-хозяев Евро-2020 и подтвердили обязательство провести турнир по первоочередному плану.

Кстати Евро-2020 снова перенесут: неожиданное заявление ВОЗ

Хозяева Евро-2020

Рим

Баку

Санкт-Петербург

Копенгаген

Амстердам

Бухарест

Лондон

Глазго

Бильбао

Дублин

Мюнхен

Будапешт.

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что турнир планируют провести в действующем формате.

УЕФА намерен провести Евро-2020 в 12 запланированных городах. Евро – жизненно важный источник финансирования массового и как можно более широкого развития футбола,

– заявил Чеферин.

Будут ли пускать зрителей на матчи

На заседание решили перенести вопрос присутствия зрителей на трибунах на матчах Евро-2020 с марта на апрель.

"Я оптимистично настроен относительно того, что с приближением турнира ситуация с коронавирусом, скорее всего, сильно изменится. Поэтому, важно, чтобы у организаторов было как можно больше времени, чтобы иметь четкую картину того, как ситуация будет выглядеть в июне и июле", – заявил Чеферин.



В УЕФА изменили правила относительно билетов на Евро-2020 / инфографика Спорт 24

К вниманию. На Евро-2020 сыграет сборная Украины. Соперниками нашей сборной в группе C станут сборные Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.