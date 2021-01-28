УЕФА официально сообщил место проведения Евро-2020: решение по зрителям – перенесено
На стадионах 12 стран Европы в июне-июле 2021 года должен пройти Евро-2020. УЕФА официально сообщил, что не будет менять место проведения турнира.
Источник: УЕФА
В УЕФА провели встречу с представителями 12 стран-хозяев Евро-2020 и подтвердили обязательство провести турнир по первоочередному плану.
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Хозяева Евро-2020
- Рим
- Баку
- Санкт-Петербург
- Копенгаген
- Амстердам
- Бухарест
- Лондон
- Глазго
- Бильбао
- Дублин
- Мюнхен
- Будапешт.
Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что турнир планируют провести в действующем формате.
УЕФА намерен провести Евро-2020 в 12 запланированных городах. Евро – жизненно важный источник финансирования массового и как можно более широкого развития футбола,
– заявил Чеферин.
Будут ли пускать зрителей на матчи
На заседание решили перенести вопрос присутствия зрителей на трибунах на матчах Евро-2020 с марта на апрель.
"Я оптимистично настроен относительно того, что с приближением турнира ситуация с коронавирусом, скорее всего, сильно изменится. Поэтому, важно, чтобы у организаторов было как можно больше времени, чтобы иметь четкую картину того, как ситуация будет выглядеть в июне и июле", – заявил Чеферин.
В УЕФА изменили правила относительно билетов на Евро-2020 / инфографика Спорт 24
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