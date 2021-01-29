Євро-2020 відбудеться у 12 містах, як і було заплановано. Молодіжна збірна України отримала суперників у відборі на Євро-23. Матч між футзальними збірними України та Данії таки відбудеться. Такими були головні новини спорту в четвер, 28 січня

Джерело: 24 канал

Суперники для молодіжної збірної України з футболу

Збірна України з футболу U-21 отримала суперників у відборі на молодіжний Чемпіонат Європи, який відбудеться у 2023 році. Нашій команді доведеться зіграти проти однолітків з Франції, Сербії, Північної Македонії, Фарерських островів та Вірменії.

Відбір триватиме з березня 2021 року до червня 2022 року. на молодіжне Євро-2023 вийде переможець групи. А також одна з дев'яти кращих команд, які посядуть друге місце. Решта вісім розіграють між собою ще чотири путівки у матчах плей-офф.

Де відбудеться Євро-2020

Поки ж всі готуються до проведення Євро-2020, щодо якого ще чимало питань. Одне було – про місце проведення турніру. Однак в УЄФА заявили, що не будуть нічого міняти. Відтак Чемпіонат Європи з футболу приймуть 12 міст, як і було заплановано.

А от щодо вболівальників на трибунах, то рішення про це буде прийнято лише у квітні.

Символічна збірна футболістів десятиліття

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) назвала символічну збірну найкращих футболістів десятиріччя (2011-2020).

Воротар: Мануель Ноєр (Німеччина)

Захисники: Філіпп Лам (Німеччина), Серхіо Рамос (Іспанія), Вірджіл ван Дейк (Нідерланди), Марсело (Бразилія),

Півзахисники: Тоні Кроос (Німеччина), Андрес Іньєста (Іспанія), Лука Модрич (Хорватія)

Нападники: Кріштіану Роналду (Португалія), Роберт Левандовський (Польща), Ліонель Мессі (Аргентина).

ПФК Львів залишився без стадіону

Футбольні клуби Львів та Рух, які проводять домашні матчі на "Арені Львів", можуть зіштовхнутися з проблемою, коли їм не буде де провести домашні матчі в УПЛ. Все через збірну України.

На кінець березня у Львові заплановані два матчі збірної – проти Фінляндії (28 березня) та Казахстану (31 березня). Щоб підготувати газон до цих матчів, за три тижні до них тут не будуть проводити жодних ігор. Відтак ту не зможуть провести два домашні матчі Львова – проти Руху (13 березня) та Шахтаря (20 березня).

Постраждати може і сам Рух. У нього на 6 березня запланований матч проти Десни. Залежно від погодніх умов, цей матч теж, ймовірно, доведеться проводити на іншому стадіоні.

Повії від Росії за приховування допінгу: секс-скандал у біатлоні

Колишнього президента IBU (Міжнародний союз біатлоністів) Андерса Бессеберга визнано винним у приховуванні допінг-проб біатлоністів з Росії. Відповідний висновок оприлюднила незалежна комісія IBU.

За приховування позитивних допінг-тестів він отримував гроші і подарунки з Росії. Серед іншого, Бессеберг отримував хабар від Росії у вигляді послуг повій і поїздок на полювання.

Україна зіграє проти Данії у відборі на футзальне Євро

Матч збірної України з футзалу проти команди Данії у відборі на чемпіонат Європи-2022 таки відбудеться. В УЄФА вирішили не присуджувати Данії технічну поразку.

При цьому командам доведеться зіграти два матчі за два дні – 7 та 8 квітня. Де саме відбудуться ці ігри – поки невідомо.