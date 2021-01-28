Состоялась жеребьевка квалификации Чемпионата Европы по футболу среди молодежных сборных в 2023 году. Украинская команда попала в группу H.

Источник: УЕФА

Сборная Украины во время жеребьевки была в третьей корзине. Она попала в группу H, где ее соперниками будут Франция, Сербия, Северная Македония, Фарерские остовы и Армения.

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Матчи отбора запланированы с марта 2021 года по июнь 2022 года. На Евро-23 выйдут победители каждой из девяти групп, а также лучшая вторая команда. Остальные сборные, которые займут вторые места в своих группах, разыграют еще четыре путевки в матчах плей-офф. Эти матчи состоятся в сентябре 2022 года. Календаря матчей пока нет.

Результаты жеребьевки молодежного Евро-2023

Группа A: Хорватия, Австрия, Норвегия, Финляндия, Азербайджан, Эстония

Группа B: Германия, Польша, Израиль, Венгрия, Латвия, Сан-Марино

Группа C: Испания, Россия, Словакия, Северная Ирландия, Литва, Мальта

Группа D: Португалия, Греция, Исландия, Беларусь, Кипр, Лихтенштейн

Группа E: Нидерланды, Швейцария, Болгария, Уэльс, Молдова, Гибралтар

Группа F: Италия, Швеция, Ирландия, Босния и Герцеговина, Черногория, Люксембург

Группа G: Англия, Чехия, Словения, Албания, Косово, Андорра

Группа H: Франция, Сербия, Украина, Северная Македония, Фарерские острова, Армения

Молодежный Чемпионат Европы по футболу в 2023 году примут Румыния и Грузия в июне-июле 2023 года. Поэтому эти команды получили путевки на турнир напрямую. Поединки турнира с участием 16-ти сборных примут четыре стадиона в Румынии (два – в Клуж-Напоке и два – в Бухаресте) и четыре в Грузии (в Батуми, Поти и два – в Тбилиси). Матч-открытие состоится в Румынии, а финал – в Грузии.