В субботу, 27 июня, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

"Карпаты" в меньшинстве вырвали ничью у "Львова"

27 июня "Карпаты" принимали ПФК "Львов" в матче 28 тура УПЛ. Команда Санжара показала характер и в меньшинстве смогла вырвать ничью.

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На 37-й минуте атаки "Львова" принесли положительный результат. Козак потерял мяч на своей части поля, Сабино получил мяч и пробил, Гиоргадзе принял на себя удар, но мяч срикошетил в собственные ворота – 0:1.

На 62-й минуте "львы" сравняли счет в меньшинстве. Рунич разогнал быструю атаку "Карпат" и отдал на Танчика, тот прицельно подал на Деду, который мастерски пробил головой в ворота – 1:1.

Василий Вирастюк перенес операцию

Заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "самый сильный человек мира", многократный чемпион мира в силовом многоборье Василий Вирастюк перенес операцию.

Три дня назад Василий Вирастюк перенес серьезную операцию на ноге, а именно – на тазобедренном суставе.

Малиновский вошел в престижную символическую сборную тура Серии А

Украинский полузащитник Руслан Малиновский отметился удачными действиями в матче против "Лацио". Украинец забил невероятный гол и был активен на поле, за это он попал в символическую сборную тура Серии А.

По рейтингу эффективности игры, InStat Index, это был его лучший поединок в итальянской карьере. Украинец занял шестую позицию в топ-10 лучших футболистов 27 тура, в его активе 370 баллов.

Гол Руслана стал пятым в 24 матчах чемпионата Италии. Кстати, по количеству матчей в Серии А Малиновский догнал Алексея Михайличенко.