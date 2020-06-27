В субботу, 27 июня, "Шахтер" на НСК "Олимпийский" сыграл с "Зарей" в центральном матче 28 тура УПЛ.

Шахтер – Заря 0:0

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В предыдущем туре, в которой "Шахтер" обыграл "Александрию" со счетом 3:2, "горняки" досрочно завоевали чемпионский титул. Теперь подопечные Луиша Каштру могут спокойно доигрывать украинское первенство и готовиться к августовскому доигрыванию Лиги Европы.

"Заря" шла на третьей позиции в турнирной таблице, продолжая вести борьбу за "серебряные" медали. В своем последнем поединке луганчане в Чернигове обыграли "Десну" со счетом 2:1. В текущем сезоне встречи "Шахтера" и "Зари" были наполнены зрелищным футболом и драматизмом. "Горняки" дважды обыграли соперников (4:3 и 2:1), а в марте этого года "Заря" нанесла минимальное поражение действующему и будущему чемпиону.

Луганчане создали момент сразу в начале матча. После заброса Юрченко Хомченовский справа ворвался в штрафную и пробил в дальний угол – Пятов в падении отбил мяч.

А вот "Шахтер" мог забить на 28-й минуте: после навеса с углового мяч отскочил к Коноплянке, который метров с 12-ти пробил рядом со штангой.

После перерыва "горняки" были близки к забитому мячу. После обрезки Тимчика дончане перехватили мяч, и Патрик ударом из-за пределов штрафной попал в перекладину. "Заря" ответила лишь одни моментом – Хомченовский пробил от правого угла штрафной, и Пятов в прыжке перевел мяч на угловой.

Шахтер – Заря видеообзор матча