27 июня "Карпаты" принимали ПФК "Львов" в матче 28 тура УПЛ. Команда Санжар показала характер и в меньшинстве смогла вырвать ничью.

Карпаты – Львов 1:1

Голы: Гиоргадзе, 37 (авт. Карпаты), Деда, 62

Удаление: Хахлев, 43 (Карпаты)

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После рестарта УПЛ "Карпаты" ни одного матча так и не сыграли. Причина – вспышка коронавируса в команде. Футболисты готовы были сыграть в прошлом туре с "Олимпиком", но в составе дончан были обнаружены положительные тесты на коронавирус. Поэтому львовское дерби в Луцке станет первым матчем для команды Санжар.

В прошлом туре "Львов" потерпел разгромное поражение от "Мариуполя" – 3:0. Руководство клуба не устроили неудовлетворительные результаты команды, поэтому сменили тренера. Должность Егише Меликяна занял Георгий Цецадзе.

Доминирование гостей

После кадровых потерь "Карпаты" вышли в несколько обновленном составе. В защите со стартовых минут вышел молодой Слюсарь. Фанаты "львов" нашли оригинальный выход, чтобы поддержать команду. Они выбрались на крышу одной из многоэтажек расположенных возле стадиона.

Обе команды активно начали поединок. В первые десять минут встречи "Львов" провел несколько опасных атак, но защита и голкипер Кудрик надежно разряжали ситуации.

"Львов" значительно больше контролировал мяч. На 16-й минуте Альваро легко обыграл хавбека "Карпат" и нанес дальний удар – мяч пролетел рядом со штангой.

"Зелено-белым" сложно было противостоять быстрым атакам от команды Цецадзе. Яковели на скорости обошел нескольких соперников и уже был готов нанести удар, но Якимец в последнюю секунду выбил мяч из-под ног бразильца.

Неплохая контратака удалась у "львов". Танчик перевел на противоположный фланг мяч, где уже был Бойчук. Он обыгрался с партнером по команде и нанес удар – мяч заблокировал защитник.

Команде Санжар удалось несколько выровнять игру. Несколько полумоментов создали "львы", но остроту легко ликвидировала оборона гостей встречи.

Футболисты "Львова" старались часто использовать прострелы, но ничего результативного они не принесли.

На 37-й минуте атаки Львова принесли положительный результат. Козак потерял мяч на своей части поля, Сабино получил мяч и пробил, Гиоргадзе взял на себя удар, но мяч срикошетил в собственные ворота – 0:1.

Автогол Гиоргадзе:

Опасный стандарт заработал "Львов". К мячу подошел Тавареш, но Кудрик легко забрал мяч в руки. В конце первого тайма Хахлев подвел свою команду. Он грубо сыграл против соперника и увидел перед собой вторую желтую карточку – удаление. Команде Санжар весь второй тайм придется играть в меньшинстве. Удаление Хахлева:

Сначала второго тайма "Львов" взял мяч под контроль и попытался увеличить счет в матче. В быструю атаку вышли "Карпаты", но Бойчук не смог обыграть капитана гостей.

Слюсар ценой желтой карточки сорвал острую контратаку гостей. Опять стандарт у ворот хозяев, но Кудрик спокойно забрал мяч в руки.

На 62-й минуте "львы" сравняли счет в меньшинстве. Рунич разогнал быструю атаку "Карпат" и отдал на Танчика, тот прицельно подал на Деду, который мастерски пробил головой в ворота – 1:1.

Гол Деды:

Сразу еще одна голевая атака от команды Санжар, все тот же Рунич, который активно вошел в игру, обыграл защитника и пробил – мяч пролетел в нескольких сантиметрах у стойки.

Похоже, "Карпаты" почувствовали уверенность в собственных силах и уже больше преобладали в матче.

Опасный прострел от Деды в район 11-метровой отметки, но никого из "Карпат" там не было.

В последние десять минут игра была равная. Возможно, несколько больше атаковал "Львов", но хозяева раз за разом выходили в быстрые контратаки.

Опасно головой с углового пробил футболист "Львова" – выше ворот. Очень остро было у ворот "Карпат", снова совсем немного не хватило гостям точности.

Итоговый счет матча – 1:1.

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