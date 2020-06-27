Украинский полузащитник Руслан Малиновский отметился удачными действиями в матче против "Лацио". Украинец забил невероятный гол и был активен на поле, за это он попал в символическую сборную тура Серии А.

Эффективные действия украинца высоко оценил популярный портал Whoscored.

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Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский начал матч в стартовом составе и полностью оправдал доверие тренера.

На 66-й минуте Руслан из-за пределов штрафной нанес пушечный удар.

Гол Руслана стал пятым в 24 матчах чемпионата Италии. Кстати, по количеству матчей в Серии А Малиновский догнал Алексея Михайличенко.

Высокие оценки экспертов

По рейтингу эффективности игры, InStat Index, это был его лучший поединок в итальянской карьере. Украинец занял шестую позицию в топ-10 лучших футболистов 27 тура, в его активе 370 баллов.

Также в такой рейтинг вошел напарник по команде Гомес, который известен по выступлениям в харьковском "Металлисте". Его действия оценили в 382 пункта и занял четвертое место в сборной тура.

Еще одного футболиста "Аталанты" отметили в поединке – Ханса Хатебура, ему дали 368 очков.

Первое место занял игрок "Милана" Хакан Чалханоглу. Его полезные действия оценили в 448 баллов. Второе и третье место заняли Корнелиус ("Парма") и Бонавентура ("Милан"), в их активе 397 и 386 баллов соответственно.

Малиновский вошел в тройку лучших игроков тура по количеству ударов по воротам – четыре удачных действия, а также в пятерку по выигранным единоборствам в атаке. Их в активе украинца целых девять.