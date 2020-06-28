У суботу, 27 червня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

"Карпати" у меншості вирвали нічию у "Львова"

27 червня "Карпати" приймали ПФК "Львів" у матчі 28 туру УПЛ. Команда Санжара показала характер та у меншості змогла вигризти нічию.

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На 37-й хвилині атаки "Львова" принесли позитивний результат. Козак втратив м'яч на своїй частині поля, Сабіно отримав м'яч та пробив, Гіоргадзе взяв на себе удар, але м'яч зрикошетив у власні ворота – 0:1.

На 62-й хвилині "леви" зрівняли рахунок у меншості. Руніч розігнав швидку атаку "Карпат" та віддав на Танчика, той прицільно подав на Деду, який майстерно пробив головою у ворота – 1:1.

Василь Вірастюк переніс операцію

Заслужений майстер спорту України, володар титулу "Найсильніша людина світу", багаторазовий чемпіон світу в силовому багатоборстві Василь Вірастюк переніс операцію.

Три дні тому Василь Вірастюк переніс серйозну операцію на нозі, а саме – на тазостегновому суглобі.

Маліновський увійшов у престижну символічну збірну туру Серії А

Український півзахисник Руслан Маліновський відзначився вдалими діями у матчі проти "Лаціо". Українець забив неймовірний гол та був активний на полі, за це він потрапив у символічну збірну туру Серії А.

За рейтингом ефективності гри, InStat Index, це був його найкращий поєдинок в італійській кар'єрі. Українець зайняв шосту позицію у топ-10 найкращих футболістів 27 туру, у його активі 370 балів.

Гол Руслана став п'ятим у 24 матчах чемпіонату Італії. До речі, за кількістю матчів у Серії А Маліновський наздогнав Олексія Михайличенка.