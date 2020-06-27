Заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира", многократный чемпион мира в силовом многоборье Василий Вирастюк перенес операцию.

Три дня назад Василий Вирастюк перенес серьезную операцию на ноге, а именно – на тазобедренном суставе. Об этом именитый спортсмен рассказал на официальной странице в Facebook.

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Опять решился и сделал ТО своего тазобедренного сустава, и теперь у меня "новая шаровая опора" на правой ноге. Многие спрашивали, что случилось, почему я в больнице, нельзя ли было без хирургического вмешательства. Объясняю: как-то в далеком 2011 году я случайно узнал, что у меня коксартроз. И вот прошло еще несколько лет, я терпел, хромал, тянул, бывало, от боли не спал. А еще иногда отвечал на ваши вопросы: почему ты хромаешь, что с коленом...

"Именно карантин, отмена и перенос всех планов подтолкнули меня к этому решению. Я решился (а это психологически сложно сделать). И вот уже третий день после операции! Двигаюсь пока мало, делаю упражнения (зарядку) для прооперированной ноги, все катетеры уже вытащили, антибиотики еще колют, обезболивающее стараюсь применять только перед сном. Одним словом, процесс продолжается", – написал Вирастюк.

Что известно про Вирастюка

Василий Вирастюк – украинский силач, обладатель титулов "Сильнейший человек Украины" (2000, 2001, 2002, 2003, 2005) и "Самый сильный человек мира" (2004), а также актер. Член сборной Украины, которая завоевала титул "Самая сильная нация мира" в 2003 и 2004 годах. Заслуженный мастер спорта Украины.