Во вторник, 26 января, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Источник: 24 канал

Томас Тухель – новый тренер Челси

Лондонский Челси после отставки Фрэнка Лэмпарда нашел замену английскому тренеру. Челси возглавил бывший тренер ПСЖ Томас Тухель.

К слову Барселона – самый прибыльный клуб в 2020 году несмотря на огромные долги

Немецкий наставник подписал с "синими" контракт на полтора года, который также можно будет продлить еще на сезон. Он дебютирует в матче против Вулверхэмптона 27 января.

Что известно про Тухеля

47-летний тренер покинул французский ПСЖ в конце декабря 2020 года. С ПСЖ Тухель дважды стал чемпионом Франции, выиграл Кубок Франции и Кубок французской лиги.

В сезоне 2019/2020 Тухель вывел ПСЖ в финал Лиги чемпионов, в котором французы проиграли Баварии.

До ПСЖ Тухель работал в Германии. Он провел 183 матча во главе Майнца и 107 поединков у руля Боруссии Дортмунд. Со "шмелями" Тухель выиграл Кубок Германии.

Усик – Джойс: появилась дата боя

Непобедимый украинский боксер Александр Усик следующий бой может провести уже в апреле 2021 года. Соперником украинца станет Джо Джойс.

Что будет на кону боя Усик – Джойс

Как известно, Усик хотел в следующем поединке сразиться за титул WBO, ведь является официальным претендентом на этот пояс. Однако его владелец Энтони Джошуа планирует бой с Тайсоном Фьюри.

В WBO планирует дать разрешение на бой Джошуа – Фьюри. Тогда Усик и Джойс проведут поединок за временный титул чемпиона или же определят, кто встретится с победителем боя Джошуа – Фьюри.

Суркис готов продать Динамо

Президент киевского Динамо Игорь Суркис заявил, что готов продать клуб в будущем. Суркис является президентом Динамо с 2002 года.

Суркис заявил, что продаст Динамо только в случае полной уверенности в покупке.

Готов ли я продать Динамо? Если я буду понимать, что человек, который купит Динамо, сделает не так, как сделал Курченко для Металлиста, – я готов,

– отметил Суркис.

В Украине ввели День тренера

В Украине будут отмечать День тренера 19 июля. 26 января правительство согласовало проект указа президента Украины О Дне тренера.

Почему именно 19 июля?

Как поясняют на правительственном портале, дата праздника была выбрана неслучайно – именно 19 июля 1996 года Украина впервые приняла участие в Олимпийских играх, как независимое государство и самостоятельная команда.

В разработке проекта учреждения нового праздника принимали участие олимпийский комитет во главе с Сергеем Бубкой, народный депутат Украины Жан Беленюк и Ассоциация спортивных журналистов Украины.