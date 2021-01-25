Лондонский Челси после отставки Фрэнка Лэмпарда нашел замену английскому тренеру. Вскоре Челси возглавит бывший тренер ПСЖ Томас Тухель.

Источник: The Athletic

В приглашении Тухеля был заинтересован российский владелец Челси Роман Абрамович.

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Что известно о Тухеле

47-летний тренер покинул французский ПСЖ в конце декабря 2020 года. С ПСЖ Тухель дважды стал чемпионом Франции, выиграл Кубок Франции и Кубок французской лиги.

В сезоне 2019/2020 Тухель вывел ПСЖ в финал Лиги чемпионов, в котором французы проиграли Баварии.

В ПСЖ Тухель работал в Германии. Он провел 183 матча во главе Майнца и 107 поединков у руля Боруссии Дортмунд. С "шмелями" Тухель выиграл Кубок Германии.

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