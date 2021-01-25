Томас Тухель возглавит Челси
Лондонский Челси после отставки Фрэнка Лэмпарда нашел замену английскому тренеру. Вскоре Челси возглавит бывший тренер ПСЖ Томас Тухель.
Источник: The Athletic
В приглашении Тухеля был заинтересован российский владелец Челси Роман Абрамович.
К теме Челси официально уволил Фрэнка Лэмпарда
Что известно о Тухеле
47-летний тренер покинул французский ПСЖ в конце декабря 2020 года. С ПСЖ Тухель дважды стал чемпионом Франции, выиграл Кубок Франции и Кубок французской лиги.
В сезоне 2019/2020 Тухель вывел ПСЖ в финал Лиги чемпионов, в котором французы проиграли Баварии.
В ПСЖ Тухель работал в Германии. Он провел 183 матча во главе Майнца и 107 поединков у руля Боруссии Дортмунд. С "шмелями" Тухель выиграл Кубок Германии.
Почему Челси уволил Лэмпарда
- Фрэнк Лэмпард провел во главе Челси полтора сезона. В дебютном сезоне под руководством Лэмпарда Челси финишировал 4-м в чемпионате Англии.
- Следует отметить, что в том сезоне Челси не мог регистрировать новых футболистов.
- Во время летне-осеннего трансферного окна 2020 года Челси приобрел новых футболистов более чем на 200 миллионов евро.
- После 19 матчей Челси занимает девятое место в чемпионате Англии, набрав всего 29 очков.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter