В Украине будут отмечать День тренера 19 июля. 26 января правительство согласовало проект указа президента Украины О Дне тренера.

Источник: фейсбук министра спорта Вадима Гутцайта

Теперь ежегодно 19 июля украинцы будут чествовать спортивных тренеров с их заслуги перед обществом.

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"Профессиональный праздник украинских специалистов, которые готовят наших спортсменов к важнейшим соревнованиям в их жизни, обязательно должен быть. Мы глубоко ценим их вклад в развитие государственного спорта. Для меня лично тренер занимает почетное место, как и человек, который сделал меня тем, кем я есть сегодня. Всеми моими высокими результатами я обязан своим наставникам", – отметил Вадим Гутцайт.

Почему именно 19 июля?

Как объясняют на правительственном портале, дата праздника была выбрана неслучайно – именно 19 июля 1996 года Украина впервые приняла участие в Олимпийских играх как независимое государство и самостоятельная команда.

В разработке проекта учреждения нового праздника участвовали олимпийский комитет во главе с Сергеем Бубкой, народный депутат Украины Жан Беленюк и Ассоциация спортивных журналистов Украины.