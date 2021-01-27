У вівторок, 26 січня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Джерело: 24 канал

Томас Тухель – новий тренер Челсі

Лондонський Челсі після відставки Френка Лемпарда знайшов заміну англійському тренеру. Челсі очолив колишній тренер ПСЖ Томас Тухель.

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Німецький наставник підписав з "синіми" контракт на півтора року, який також можна буде продовжити ще на сезон. Він дебютує в матчі проти Вулверхемптона 27 січня.

Що відомо про Тухеля

47-річний тренер покинув французький ПСЖ наприкінці грудня 2020 року. З ПСЖ Тухель двічі став чемпіоном Франції, виграв Кубок Франції та Кубок французької ліги.

У сезоні-2019/2020 Тухель вивів ПСЖ у фінал Ліги чемпіонів, в якому французи програли Баварії.

До ПСЖ Тухель працював у Німеччині. Він провів 183 матчі на чолі Майнца та 107 поєдинків біля керма Боруссії Дортмунд. З "джмелями" Тухель виграв Кубок Німеччини.

Усик – Джойс: з'явилася дата бою

Непереможний український боксер Олександр Усик наступний бій може провести вже у квітні 2021 року. Суперником українця стане Джо Джойс.

Що буде на кону бою Усик – Джойс

Як відомо, Усик хотів у наступному поєдинку битися за титул WBO, адже є офіційним претендентом на цей пояс. Однак його власник Ентоні Джошуа планує бій з Тайсоном Ф'юрі.

У WBO планує дати дозвіл на бій Джошуа – Ф'юрі. Тоді Усик і Джойс проведуть поєдинок за тимчасовий титул чемпіона або ж визначать, хто зустрінеться з переможцем бою Джошуа – Ф'юрі.

Суркіс готовий продати Динамо

Президент київського Динамо Ігор Суркіс заявив, що готовий продати клуб у майбутньому. Суркіс є президентом Динамо з 2002 року.

Суркіс заявив, що продасть Динамо тільки в разі повної впевненості в покупці.

Чи готовий я продати Динамо? Якщо я буду розуміти, що людина, яка купить Динамо, зробить не так, як зробив Курченко для Металіста, – я готовий,

– зазначив Суркіс.

В Україні запровадили День тренера

В Україні відзначатимуть День тренера 19 липня. 26 січня уряд погодив проєкт указу президента України Про День тренера.

Чому саме 19 липня?

Як пояснюють на урядовому порталі, дата свята була обрана невипадково – саме 19 липня 1996 року Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх як незалежна держава і самостійна команда.

У розробці проєкту установи нового свята брали участь олімпійський комітет на чолі з Сергієм Бубкою, народний депутат України Жан Беленюк і Асоціація спортивних журналістів України.