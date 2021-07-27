Сенсационный проигрыш Харлан на Олимпиаде

Третий олимпийский день начался для Украины с сенсационного поражения Ольги Харлан. Украинская саблистка в 1/16 финала уступила 25-летней китаянке Ян Хен Ю со счетом 12:15.

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Харлан впервые возвращается домой с Олимпийских игр без наград. Причина в том, что женская сборная Украины не смогла квалифицироваться в командный олимпийский турнир.

После поражения Ольга заявила, что возьмет паузу в выступлениях.

Успех украинских теннисисток в Токио

26 июля были и положительные выступления. Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина с боями победила австралийку Айлу Томлянович.

Свитолина проиграла первый сет, но дожала соперницу. В 1/8 финала Элина сыграет против Марии Саккари из Греции. Матч состоится 27 июля.

Удачно выступил дуэт украинских сестер Людмилы и Надежды Киченок. Наши теннисистки обыграли итальянок Сару Эррани и Ясмин Паолини со счетом 7:6, 6:2. Сестры Киченок пробились в четвертьфинал Олимпиады.

Украинку Елистратову отстранили от соревнований на Олимпиаде

Триатлонистка Юлия Елистратова временно отстранена от участия в соревнованиях. Таким образом, спортсменка не сможет принять участие в Играх XXXII Олимпиады в Токио.

Информацию об отстранении Елистратовой от соревнований подтвердили в НОК Украины со ссылкой на информацию от Всемирного агентства по тестированию.

Однако в НОК отказываются называть причины отстранения, ссылаясь на конфиденциальность информации до завершения рассмотрения дела.

Подозрение на допинг

Издание Triathlon Today пишет, что причиной отстранения Елистратовой является допинг – эритропоэтин (EPO). Положительным стал ее тест, который спортсменка сдала 5 июня на Кубке Европы по триатлону в Днепре. Она тогда одержала победу.

Испанские болельщики вновь выступили против трансфера Зозули

Украинский футболист Роман Зозуля летом решил покинуть Альбасете. Но с переходом в новый клуб возникли проблемы.

Роман Зозуля выступал за Альбасете четыре сезона. Но по итогам предыдущего сезона команда вылетела в третий дивизион. Поэтому решил сменить клуб.

В услугах нападающего был заинтересован Алькоркон из пригорода Мадрида. Но снова болельщики воспрепятствовали переходу Романа Зозули. По данным AS, болельщики клуба выступили с резкими негативными комментариями относительно возможного перехода Зозули. Фанатские сообщества обвинили Зозулю в фашизме из-за поддержки украинских добровольческих батальонов.