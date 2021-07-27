Сенсаційний програш Харлан на Олімпіаді

Третій олімпійський день розпочався для України із сенсаційної поразки Ольги Харлан. Українська шаблістка в 1/16 фіналу поступилась 25-річній китаянці Ян Хен Ю з рахунком 12:15.

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Харлан вперше повертається додому з Олімпійських ігор без нагород. Причина в тому, що жіноча збірна України не змогла кваліфікуватися у командний олімпійський турнір.

Після поразки Ольга заявила, що візьме паузу у виступах.

Успіх українських тенісисток в Токіо

26 липня були й позитивні виступи. Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна з боями перемогла австралійку Айлу Томлянович.

Світоліна програла перший сет, але дотиснула суперницю. В 1/8 фіналу Еліна зіграє проти Марії Саккарі з Греції. Матч відбудеться 27 липня.

Вдало виступив дует українських сестер Людмили та Надії Кіченок. Наші тенісистки обіграли італійок Сару Еррані і Ясмін Паоліні з рахунком 7:6, 6:2. Сестри Кіченок пробилися до чвертьфіналу Олімпіади.

Українку Єлістратову відсторонили від змагань на Олімпіаді

Триатлоністка Юлія Єлістратова тимчасово відсторонена від участі в змаганнях. Таким чином, спортсменка не зможе взяти участь в Іграх XXXII Олімпіади в Токіо.

Інформацію про відсторонення Єлістратової від змагань підтвердили в НОК України з посиланням на інформацію від Всесвітньої агенції з тестування.

Однак в НОК відмовляються називати причини відсторонення, посилаючись на конфіденційність інформації до завершення розгляду справи.

Підозра на допінг

Видання Triathlon Today пише, що причиною відсторонення Єлістратової є допінг – еритропоетин (EPO). Позитивним став її тест, який спортсменка здала 5 червня на Кубку Європи з триатлону в Дніпрі. Вона тоді здобула перемогу.

Іспанські вболівальники знову виступили проти трансферу Зозулі

Український футболіст Роман Зозуля влітку вирішив покинути Альбасете. Але з переходом в новий клуб виникли проблеми.

Роман Зозуля виступав за Альбасете чотири сезони. Але за підсумками попереднього сезону команда вилетіла в третій дивізіон. Відтак вирішив змінити клуб.

В послугах нападника був зацікавлений Алькоркон з передмістя Мадрида. Але знову вболівальники стали на заваді переходу Романа Зозулі. За даними AS, вболівальники клубу виступили з різкими негативними коментарями щодо можливого переходу Зозулі. Фанатські спільноти звинуватили Зозулі у фашизмі через підтримку українських добровольчих батальйонів.