Роман Зозуля выступал за Альбасете четыре сезона. Но по итогам предыдущего сезона команда вылетела в третий дивизион. Поэтому решил сменить клуб.

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В услугах нападающего был заинтересован Алькоркон из пригорода Мадрида. Но снова болельщики воспрепятствовали переходу Романа Зозули. По данным AS, болельщики клуба выступили с резкими негативными комментариями относительно возможного перехода Зозули. Фанатские сообщества обвинили Зозулю в фашизме из-за поддержки украинских добровольческих батальонов.

Поэтому соглашение между Алькорконом и Зозулей, которое было почти заключено, пришлось отложить. В настоящее время переговоры приостановлены.

Реакция украинского посольства

В дело пришлось вмешаться посольству Украины в Испании, которое выразило поддержку Роману Зозуле.

Мы повторяем, что Роман Зозуля – один из украинских патриотов, который поддерживает Вооруженные Силы Украины в борьбе против российской вооруженной агрессии, и просим футбольные власти Испании принять конкретные и решительные меры для прекращения несправедливых преследований Романа Зозули. Лживые упреки не могут повлиять на профессиональное развитие Романа,

– говорится в заявлении дипломатов.

Испанские фанаты против Романа Зозули

Это не первый раз, когда испанские болельщики выступают против Романа Зозули, обвиняя его в фашизме. В 2017 году футболист должен был перейти в команду Райо Вальекано. Но болельщики команды выступили против. Закончилось все большим скандалом с обвинениями и угрозами. Переход так и не состоялся. Учитывая, что трансферное окно уже было закрыто, ФИФА, в виде исключения, позволила ему перейти в любой другой клуб, играющий по системе "весна-осень". Но найти новый клуб так и не удалось. Летом 2017 года Роман Зозуля перешел в Альбасете.

В декабре 2019 года состоялся матч между Райо Вальекано и Альбасете, за который в то время выступал Зозуля. Игру пришлось прервать после первого тайма из-за поведения болельщиков. Они называли Зозулю нацистом, поэтому игроки Альбасете отказались выходить на второй тайм.

Матч доиграли лишь в июне 2020 году, а Райо Вальекано наказали закрытыми трибунами для болельщиков. Кроме того, клуб оштрафовали на 18 тысяч евро.

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