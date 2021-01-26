В понедельник, 25 января, произошло немало событий в мире спорта. О главных читайте в дайджесте Спорт24.

Челси официально уволил Фрэнка Лэмпарда

Английский Челси официально подтвердил увольнение Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера. Причиной для увольнения Лэмпарда стали результаты команды.

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"Недавние результаты и выступления не оправдали ожиданий клуба, в результате чего команда осталась в середине таблицы без четкого пути к устойчивому улучшению", – говорится в заявлении клуба.

Лэмпард в Челси: статистика

Матчи: 84

Победы: 44

Ничьи: 17

Поражения: 23

Кто именно возглавит Челси – пока неизвестно. В клубе заявили, что не будут давать никаких комментариев, пока новый тренер не будет назначен. Английские СМИ писали, что главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко входит в список вероятных кандидатов на эту должность.

Ковалева дисквалифицируют за второй подряд проваленный допинг-тест

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев не сможет проводить поединки в ближайшее время. Россиянин провалил второй подряд допинг-тест.

Повторный допинг

7 января боксер повторно сдал анализы на допинг. VADA (Voluntary Anti-Doping Association) вновь нашла в крови Ковалева запрещенный синтетический тестостерон. После второго случая 37-летнего россиянина ждет дисквалификация. Какой срок придется пропустить боксеру из-за допинга пока неизвестно.

Вероятно, фанаты больше никогда не увидят Ковалева на ринге учитывая его возраст. Запрет выступать может стать концом его карьеры.

Американец Краузер побил рекорд в толкании ядра

Американский толкатель ядра Райан Краузер побил мировой рекорд, который держался 32 года.

Райан Краузер установил рекорд во время соревнований в американском городе Фейетвилл. Он толкнул ядро ​​на 22,82 метра, что теперь является мировым рекордом для закрытых помещений.

Однако стоит добавить, что Краузер побил только рекорд для закрытых помещений. Абсолютный рекорд мира среди мужчин и в дальнейшем принадлежит Рэнди Барнсу, который в 1990 году толкнул ядро ​​на 23,12 метра.

Российские СМИ запустили мегафейк об экс-игроке Ливерпуля

В России прошли массовые задержания после акций протеста 23 января. Среди задержанных оказался и Аггер. Российские СМИ приняли его за бывшего футболиста Ливерпуля.

В России действительно задержали человека с фамилией Аггер. И будут судить в одном из московских судов. Этого человека обвиняют в нарушении порядка проведения митинга, повлекшем причинение вреда здоровью человека или имуществу. Такое правонарушение грозит штрафом от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительными работами или лишением свободы до 15 суток.

Однако задержанный – точно не бывший футболист сборной Дании и Ливерпуля (он объявил об окончании карьеры в 2016 году). О том, что задержанный и футболист – разные лица, пишет телеграм-канал "Мутко против". Там отмечают, что год рождения футболиста – 1984. В то время как у задержанного – 1988.

Впоследствии стало известно, что задержали таки Даниэля Аггера. Но это россиянин, изменивший имя и фамилию в 2009 году. До этого его звали Дмитрий Кендель.