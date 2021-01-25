Американский толкатель ядра Райан Краузер побил мировой рекорд, который держался 32 года. Он толкнул ядро на 22,82 метра.

Источник: Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics)

Райан Краузер установил рекорд во время соревнований в американском городе Феетвиль. Он толкнул ядро на 22,82 метра, что теперь является мировым рекордом для закрытых помещений.

Стоит внимания Как совершенно случайно установить мировой рекорд: самые интересные достижения планеты

Краузер побил рекорд, который держался 32 года. 20 января 1989 года американец Рэнди Барнс толкнул ядро на 22,63 метра.

First competition of 2021 and breaks the world indoor record with 22.82m.@RCrouserThrows, take a bow#WorldIndoorTour pic.twitter.com/mFHhRvMbol — World Athletics (@WorldAthletics) January 24, 2021

Однако стоит добавить, что Краузер побил лишь рекорд для закрытых помещений. Абсолютный рекорд мира среди мужчин и в дальнейшем принадлежит Рэнди Барнсу, который в 1990 году толкнул ядро на 23,12 метра.

Добавим, что Краузер – олимпийский чемпион 2016 года.