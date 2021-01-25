Российского боксера дисквалифицируют за второй подряд проваленный допинг-тест
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев не сможет проводить поединки в ближайшее время. Россиянин провалил второй подряд допинг-тест.
Российский боксер Серий Ковалев может забыть о возвращении на ринг в ближайшее время из-за проваленного теста на допинг. Об этом сообщил BoxingScene.
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Повторный допинг
7 января боксер повторно сдал анализы на допинг. VADA (Voluntary Anti-Doping Association) вновь нашла в крови Ковалева запрещенный синтетический тестостерон. После второго случая на 37-летнего россиянина ждет дисквалификация. Какой срок придется пропустить боксеру из-за допинга пока неизвестно.
Вероятно, фанаты больше никогда не увидят Ковалева на ринге, учитывая его возраст. Запрет выступать может стать концом его карьеры.
С чего все началось?
30 декабря 2020 года Ковалев впервые сдал тест на допинг перед поединком против Бектемира Меликузиева из Узбекистана. Результаты тестирования стали настоящим шоком для российской стороны – допинг у Сергея. Сам боксер и его команда отрицают употребление запрещенных препаратов, поэтому они обратились к VADA с просьбой проверить добавки боксера. А также готовы к тому, чтобы открыть пробу B.
Последний раз россиянин выходил на ринг еще в ноябре 2019 года. Тогда Ковалев проиграл мощному Саулу Альваресу за звание чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. Бой завершился серьезным нокаутом для россиянина в 11 раунде.
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