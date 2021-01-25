Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев не сможет проводить поединки в ближайшее время. Россиянин провалил второй подряд допинг-тест.

Российский боксер Серий Ковалев может забыть о возвращении на ринг в ближайшее время из-за проваленного теста на допинг. Об этом сообщил BoxingScene.

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Повторный допинг

7 января боксер повторно сдал анализы на допинг. VADA (Voluntary Anti-Doping Association) вновь нашла в крови Ковалева запрещенный синтетический тестостерон. После второго случая на 37-летнего россиянина ждет дисквалификация. Какой срок придется пропустить боксеру из-за допинга пока неизвестно.

Вероятно, фанаты больше никогда не увидят Ковалева на ринге, учитывая его возраст. Запрет выступать может стать концом его карьеры.

30 декабря 2020 года Ковалев впервые сдал тест на допинг перед поединком против Бектемира Меликузиева из Узбекистана. Результаты тестирования стали настоящим шоком для российской стороны – допинг у Сергея. Сам боксер и его команда отрицают употребление запрещенных препаратов, поэтому они обратились к VADA с просьбой проверить добавки боксера. А также готовы к тому, чтобы открыть пробу B.

Последний раз россиянин выходил на ринг еще в ноябре 2019 года. Тогда Ковалев проиграл мощному Саулу Альваресу за звание чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. Бой завершился серьезным нокаутом для россиянина в 11 раунде.