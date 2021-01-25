В России произошли массовые задержания после акций протеста 23 января. Среди задержанных оказался и Аггер. Российские СМИ приняли его за бывшего футболиста Ливерпуля.

Источник: "Новая газета", телеграм-канал "Мутко против"

В России и в самом деле задержали человека с фамилией Аггер. И будут судить в одном из московских судов. Этого человека обвиняют в нарушении порядка проведения митинга, что привело к причинению вреда здоровью человека или имуществу. Такое правонарушение грозит штрафом от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительными работами или лишением свободы до 15 суток.

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Российское издание "Новая газета" убеждает, что задержанным является именно бывший игрок Ливерпуля Даниэль Аггер. Его якобы опознали активисты, прибывшие в полицейское отделение.

Кроме того, совпадают и инициалы на сайте суда, где указано, что задержанный – Аггер Д. М. Полное имя датского футболиста – Даниэль Мунт Аггер.

Однако задержанный – точно не бывший футболист сборной Дании и Ливерпуля (он объявил об окончании карьеры в 2016 году).

О том, что задержанный и футболист – разные лица, пишет телеграм-канал "Мутко против". Там отмечают, что год рождения футболиста – 1984. В то время как у задержанного – 1988.