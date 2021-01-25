Челси официально уволил Фрэнка Лэмпарда
Английский Челси официально подтвердил увольнение Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера.
Источник: официальный сайт Челси
Причиной для увольнения Лэмпарда стали результаты команды.
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"Недавние результаты и выступления не оправдали ожиданий клуба, в результате чего команда осталась в середине таблицы без четкого пути к устойчивому улучшению", – говорится в заявлении клуба.
Там также отметили, что это решение далось нелегко, ведь Лэмпард – легенда клуба. Однако Челси необходимы изменения, чтобы улучшить ситуацию в этом сезоне.
Лэмпард в Челси: статистика
- Матчи: 84
- Победы: 44
- Ничьи: 17
- Поражения: 23
Кто именно возглавит Челси – пока неизвестно. В клубе заявили, что не будут давать никаких комментариев, пока новый тренер не будет назначен. Английские СМИ писали, что главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко входит в список вероятных кандидатов на эту должность.
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