Английский Челси официально подтвердил увольнение Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера.

Источник: официальный сайт Челси

Причиной для увольнения Лэмпарда стали результаты команды.

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"Недавние результаты и выступления не оправдали ожиданий клуба, в результате чего команда осталась в середине таблицы без четкого пути к устойчивому улучшению", – говорится в заявлении клуба.

Там также отметили, что это решение далось нелегко, ведь Лэмпард – легенда клуба. Однако Челси необходимы изменения, чтобы улучшить ситуацию в этом сезоне.

Лэмпард в Челси: статистика

Матчи: 84

Победы: 44

Ничьи: 17

Поражения: 23

Кто именно возглавит Челси – пока неизвестно. В клубе заявили, что не будут давать никаких комментариев, пока новый тренер не будет назначен. Английские СМИ писали, что главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко входит в список вероятных кандидатов на эту должность.