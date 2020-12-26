В пятницу, 25 декабря, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Умер украинский чемпион Олимпиады Иван Богдан

Ушел из жизни прославленный украинский борец греко-римского стиля, старший украинский олимпийский чемпион Иван Богдан. Ему было 92 года, пишет 24 канал.

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Что известно об Иване Богдане

Богдан становился победителем Олимпийских игр-1960 Риме в греко-римской борьбе. Он также выигрывал золото чемпионата мира в 1958-м и 1961 годах и трижды становился чемпионом СССР.

Затем Богдан работал тренером. Среди его воспитанников – двукратный олимпийский чемпион Александр Колчинский.

Богдан был почетным членом НОК Украины и членом Академии спорта страны.

Кто попал в сборную первого круга УПЛ

Первая часть футбольного сезона в Украине вышла довольно сумбурной. Технические поражения, перенесенные матчи и инфицированные коронавирусом игроки. Все это не стало препятствием доиграть первый круг УПЛ и определить сильнейших игроков сезона.

Кто же попал в символическую команду

Сразу футболисты 10 клубов представлены в сборной первого круга. Больше всего здесь игроков дебютанта Миная – двое. Ими стали забивной атакующий полузащитник Анатолий Нуриев и Тарас Сакив, который начал сезон в составе львовского Руха, но впоследствии пополнил состав минайцев.

Вратарь: Волынец (Колос)

Защитники: Сакив (Рух), Матвиенко (Шахтер), Яворский (Ворскла), Балан (Ингулец)

Полузащитники: Мишнев (Мариуполь), Нуриев (Минай), Кочергин (Зоря), Цыганков (Динамо)

Нападающие: Шахаб (Олимпик), Будковский (Десна).



Символическая сборная первого круга УПЛ / Фото: УПЛ

Яремчук не станет одноклубником Соболя

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