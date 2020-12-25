Капитана сборной Казахстана Бауржана Исламхана поймали на употреблении запрещенных препаратов. Игрок будет отбывать двухлетнюю дисквалификацию и не сыграет против сборной Украины в стартовых матчах квалификации на чемпионат мира.

Дисциплинарный комитет АФК вынес окончательный вердикт по делу казахстанского футболиста Бауржана Исламхана. Об этом сообщает Sports.kz.

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С чего все началось?

9 ноября 2020 года в организме казахстанца был обнаружен посторонний препарат, а точнее метилгексамин, который относится к запрещенным веществам. Произошло это после одного из матчей азиатской Лиги чемпионов.

Решение комитета было крайне строгое – 2-летняя дисквалификация. Она вступила в силу с 9 ноября. Таким образом, игрок не поможет сборной Казахстана в отборочных матчах на мундиаль. Это большая кадровая потеря для сборной страны. Сам Исламхан опровергает употребление этого препарата, который помогает набирать мышечную массу.

Какова карьера Исламхана в сборной Казахстана? 27-летний игрок был капитаном и одним из самых опытных в команде. Начал свою карьеру в сборной еще в далеком 2012 году. В футболке главной команды страны провел 46 поединков, в которых трижды отличился в воротах соперников.

Когда сборная Украины играет с казахстанской командой?

Украина – Казахстан (31 марта)

Казахстан – Украина (1 сентября)

Команда Андрея Шевченко также померяется силами с Финляндией, Францией и Боснией и Герцеговиной.