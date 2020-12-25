Неожиданные дебютанты и лучшие бомбардиры сезона: кто попал в сборную первого круга УПЛ
Первая часть футбольного сезона в Украине получилась довольно сумбурной. Технические поражения, перенесенные матчи и инфицированные коронавирусом игроки. Все это не стало препятствием доиграть первый круг УПЛ и определить сильнейших игроков сезона.
УПЛ публично обнародовал символическую сборную первого круга сезона на своем сайте. Топ-11 определялась по данным Wyscout. Неожиданностью стало появление сразу двух игроков Миная.
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Кто же попал в символическую команду
Сразу футболисты 10 клубов представлены в сборной первого круга. Больше всего здесь игроков дебютанта Миная – двое. Ими стали забивной атакующий полузащитник Анатолий Нуриев и Тарас Саков, который начал сезон в составе львовского Руха, но впоследствии пополнил состав минайцев.
Неожиданно, что в рамке ворот место занял голкипер Колоса Евгений Волынец. Он своей игрой превзошел более авторитетных Андрея Пятова (Шахтер) и Юрия Панькива (Александрия).
Также в команде присутствуют и лучшие голеадоры первой части сезона – Виктор Цыганков (Динамо) и Шахаб Захеди (Олимпик). А обоих по 8 мячей.
Вратарь: Волынец (Колос)
Защитники: Саков (Рух), Матвиенко (Шахтер), Яворский (Ворскла), Балан (Ингулец)
Полузащитники: Мишнев (Мариуполь), Нуриев (Минай), Кочергин (Заря), Цыганков (Динамо)
Нападающие: Шахаб (Олимпик), Будковский (Десна)
Символическая сборная первого круга УПЛ / Фото: УПЛ
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