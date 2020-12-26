Смерть олімпійського чемпіона з України, збірна першого кола УПЛ: новини спорту 25 грудня
У п'ятницю, 25 грудня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
Помер український чемпіон Олімпіади Іван Богдан
Пішов з життя прославлений український борець греко-римського стилю, найстарший український олімпійський чемпіон Іван Богдан. Йому було 92 роки, пише 24 канал.
Дивіться також У суперників збірної України проблеми: капітана Казахстану дискваліфікували через допінг
Що відомо про Івана Богдана
Богдан ставав переможцем Олімпійських ігор-1960 Римі в греко-римській боротьбі. Він також вигравав золото чемпіонату світу у 1958-му і 1961 роках і тричі ставав чемпіоном СРСР.
Потім Богдан працював тренером. Серед його вихованців – дворазовий олімпійський чемпіон Олександр Колчинський.
Богдан був почесним членом НОК України та членом Академії спорту країни.
Хто потрапив у збірну першого кола УПЛ
Перша частина футбольного сезону в Україні вийшла доволі сумбурною. Технічні поразки, перенесені матчі та інфіковані коронавірусом гравці. Все це не стало перешкодою дограти перше коло УПЛ та визначити найсильніших гравців сезону.
Хто ж потрапив у символічну команду
Відразу футболісти 10 клубів представлені у збірній першого кола. Найбільше тут гравців дебютанта Минаю – двоє. Ними стали забивний атакувальний півзахисник Анатолій Нурієв та Тарас Саків, який розпочав сезон у складі львівського Руха, але згодом поповнив склад минайців.
Воротар: Волинець (Колос);
Захисники: Саків (Рух), Матвієнко (Шахтар), Яворський (Ворскла), Балан (Інгулець);
Півзахисники: Мишньов (Маріуполь), Нурієв (Минай), Кочергін (Зоря), Циганков (Динамо);
Нападники: Шахаб (Олімпік), Будківський (Десна).
Символічна збірна першого кола УПЛ / Фото: УПЛ
Яремчук не стане одноклубником Соболя
Бельгійський Брюгге не поповнить атакувальну лінію українських нападником Романом Яремчуком.
Гент навідріз відмовився продавати форварда у команду, яка є прямим конкурентом у боротьбі за "золото" чемпіонату Бельгії.
Поділитися новиною