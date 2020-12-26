У п'ятницю, 25 грудня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Помер український чемпіон Олімпіади Іван Богдан

Пішов з життя прославлений український борець греко-римського стилю, найстарший український олімпійський чемпіон Іван Богдан. Йому було 92 роки, пише 24 канал.

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Що відомо про Івана Богдана

Богдан ставав переможцем Олімпійських ігор-1960 Римі в греко-римській боротьбі. Він також вигравав золото чемпіонату світу у 1958-му і 1961 роках і тричі ставав чемпіоном СРСР.

Потім Богдан працював тренером. Серед його вихованців – дворазовий олімпійський чемпіон Олександр Колчинський.

Богдан був почесним членом НОК України та членом Академії спорту країни.

Хто потрапив у збірну першого кола УПЛ

Перша частина футбольного сезону в Україні вийшла доволі сумбурною. Технічні поразки, перенесені матчі та інфіковані коронавірусом гравці. Все це не стало перешкодою дограти перше коло УПЛ та визначити найсильніших гравців сезону.

Хто ж потрапив у символічну команду

Відразу футболісти 10 клубів представлені у збірній першого кола. Найбільше тут гравців дебютанта Минаю – двоє. Ними стали забивний атакувальний півзахисник Анатолій Нурієв та Тарас Саків, який розпочав сезон у складі львівського Руха, але згодом поповнив склад минайців.

Воротар: Волинець (Колос);

Захисники: Саків (Рух), Матвієнко (Шахтар), Яворський (Ворскла), Балан (Інгулець);

Півзахисники: Мишньов (Маріуполь), Нурієв (Минай), Кочергін (Зоря), Циганков (Динамо);

Нападники: Шахаб (Олімпік), Будківський (Десна).



Символічна збірна першого кола УПЛ / Фото: УПЛ

Яремчук не стане одноклубником Соболя

Бельгійський Брюгге не поповнить атакувальну лінію українських нападником Романом Яремчуком.

Гент навідріз відмовився продавати форварда у команду, яка є прямим конкурентом у боротьбі за "золото" чемпіонату Бельгії.