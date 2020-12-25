Бельгийский Брюгге не пополнит атакующую линию украинских нападающим Романом Яремчуком. Гент наотрез отказался продавать форварда в команду, которая является прямым конкурентом в борьбе за "золото" чемпионата Бельгии.

Много огласки вокруг будущей судьбы Романа Яремчука в Генте. Его активно сватали в Брюгге, где играет другой легионер из Украины Эдуард Соболь. Но Гент не имеет намерений продавать футболиста в состав конкурента, сообщает Voetbal24.

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Украинец стабильно забивает за команду и помогает добывать важные очки на пути к чемпионству. Но его карьера в Бельгии до сих пор остается под вопросом. Клуб Яремчука готов рассмотреть все предложения, которые будут направлены из других стран. Сам Роман не прочь сменить команду.

Сейчас на игрока охотятся Рома, Спортинг и Галатасарай. В этом сезоне Роман сыграл в футболке бельгийского клуба в 21 матче, где 11 раз отмечался в воротах соперников и еще 4 раза отдавал голевые передачи.

Брюгге хотел подписать Яремчука летом

В летнее трансферное окно Яремчук мог сменить клуб в чемпионате Бельгии. "Брюгге" серьезно интересовался игроком сборной Украины, но стороны не ударили по рукам.

Украинский нападающий тоже заинтересовался таким предложением. Насколько серьезными были переговоры неизвестно. Контракт форвард сборной Украины рассчитан до лета 2023-го года.