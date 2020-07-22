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СМИ раскрыли стратегию "Динамо" по новому тренеру

Киевское "Динамо" после отставки главного тренера Алексея Михайличенко рассматривает кандидатуры в основном иностранных специалистов, и там нет имени Сергея Реброва.

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В столичном клубе решили изменить стратегию и не приглашать на пост тренера специалистов, которые ранее работали в "Динамо". Поэтому в списке наиболее вероятных кандидатов на пост наставника киевлян фигурируют в основном иностранные фамилии.

К сожалению, никакой конкретики пока никто не озвучил. Кандидат номер один, которого сватают в "Динамо" – Виктор Скрипник.

"Шахтер" вернул в состав футболиста сборной Украины

Украинский правый защитник Богдан Бутко, проведя часть сезона в польском "Лехе", в новом сезоне вернется в расположение донецкого"Шахтера".

С завершением последнего поединка чемпионата против "Ягеллонии" (4:0) у Богдана закончился срок действия арендного договора. Польский клуб его продолжать не будет.

Поэтому Богдан Бутко вернется в Украину и будет защищать цвета донецкого "Шахтера", с которым у игрока контракт до 31 июня 2021 года.

"Олимпик" официально возглавил Игорь Климовский

Главным наставником донецкого клуба стал Игорь Климовский, который руководил действиями команды в течение последних месяцев. Контракт со специалистом рассчитан на 1 год.

Спаситель дончан

Климовский присоединился к "Олимпику" еще в 2001 году. В течение 18 лет специалист работал с молодежными составами дончан.

В апреле прошлого года, после отставки Вячеслава Шевчука, Климовский впервые принял "Олимпик" и стал исполняющим обязанности главного тренера. Тогда команда находилась в шаге от вылета в Первую лигу, но специалист со своим штабом провел невероятную работу и сумел переломить ситуацию, сохранив "Олимпик" в Премьер-лиге.

Второй раз 48-летний специалист временно возглавил клуб в октябре 2019 года. Тогда после 5 поражений на старте чемпионата в отставку был отправлен Жулио Сезар. И Климовский в первом же матче помог "Олимпику" заработать первое очко в сезоне в игре с грандом украинского футбола киевским "Динамо".

48-летнему наставнику удалось справиться с поставленными задачами. Последние две разгромные гостевые победы в этом сезоне являются этому подтверждением.

Хабиб отказался от выступления на турнире UFC 253

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов осенью 2020 года вернется в октагон. Бой между россиянином и временным чемпионом UFC Джастином Гейджи должен был быть украшением вечера, но Хабиб отказался от выступления на турнире.

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