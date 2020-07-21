Главным наставником донецкого клуба стал Игорь Климовский, который руководил действиями команды в течение последних месяцев. Контракт со специалистом рассчитан на 1 год.

Руководство клуба довольно результатами команды, которые показывают футболисты под руководством Игоря Климовского. Поэтому наставнику было предложено возглавить команду, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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Спаситель дончан

Климовский присоединился к "Олимпику" еще в 2001 году. В течение 18 лет специалист работал с молодежными составами дончан. За время работы в академии дончан воспитал немало футболистов для клубов Премьер-лиги, в частности Заури Махарадзе, Дмитрия Гречишкина, Владислава Кулача, Игоря Левченко.

В апреле прошлого года, после отставки Вячеслава Шевчука, Климовский впервые принял "Олимпик" и стал исполняющим обязанности главного тренера. Тогда команда находилась в шаге от вылета в Первую лигу, но специалист со своим штабом провел сумасшедшую работу и сумел переломить ситуацию, сохранив "Олимпик" в Премьер-лиге.

Второй раз 48-летний специалист временно возглавил клуб в октябре 2019 года. Тогда после 5 поражений на старте чемпионата в отставку был отправлен Жулио Сезар. И Климовский в первом же матче помог "Олимпику" заработать первое очко в сезоне в игре с грандом украинского футбола киевским "Динамо".

Он был помощником Висенте Гомеса. Когда испанец покинул команду, Климовский снова пришел на помощь. Украинскому наставнику пришлось не просто биться за очки, чтобы сохранить прописку в высшем дивизионе, но и налаживать микроклимат в коллективе.

48-летнему наставнику удалось справиться с поставленными задачами. Последние две разгромные гостевые победы в этом сезоне является этому подтверждением.

По итогам прошлого сезона УПЛ "Олимпик" финишировал на 9-й строчке.

Уже 27 июля Игорь Климовский начнет готовить команду к новому сезону в качестве главного тренера клуба.

Тренерский штаб Климовского останется неизменным.