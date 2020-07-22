У вівторок, 21 липня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

ЗМІ розкрили стратегію "Динамо" по новому тренеру

Київське "Динамо" після відставки головного тренера Олексія Михайличенка розглядають кандидатури в основному іноземних фахівців, і там немає імені Сергія Реброва.

Дивіться також: Взяв час на роздуми: "Динамо" зробило пропозицію Реброву – ЗМІ

У столичному клубі вирішили змінити стратегію і не запрошувати на посаду тренера фахівців, які раніше працювали в "Динамо". Тому в списку найбільш вірогідних кандидатів на пост наставника киян фігурують в основному іноземні прізвища.

На жаль, ніякої конкретики поки що ніхто не озвучив. Кандидат номер один, якого сватають в "Динамо" – Віктор Скрипник.

"Шахтар" повернув у склад футболіста збірної України

Український правий захисник, який проводив частину сезону в польському "Леху", Богдан Бутко в новому сезоні повернеться в розташування донецького "Шахтаря".

Із завершенням останнього поєдинку чемпіонату проти "Ягеллонії" (4:0) у Богдана завершився термін дії орендного договору. Польський клуб його продовжувати не буде.

Тому Богдан Бутко повернеться в Україну і буде захищати кольори донецького "Шахтаря", з яким у гравця контракт до 31 червня 2021 року.

"Олімпік" офіційно очолив Ігор Климовський

Головним наставником донецького клубу став Ігор Климовський, який керував діями команди протягом останніх місяців. Контракт з фахівцем розрахований на 1 рік.

Рятівник донеччан

Климовський приєднався до "Олімпіку" ще у 2001 році. Протягом 18 років фахівець працював з молодіжними складами донеччан.

У квітні минулого року, після відставки В'ячеслава Шевчука, Климовський вперше прийняв "Олімпік" та став виконуючим обов'язків головного тренера. Тоді команда перебувала за крок від вильоту в Першу лігу, але фахівець зі своїм штабом провів шалену роботу та зумів переломити ситуацію, зберігши "Олімпік" у Прем'єр-лізі.

Вдруге 48-річний фахівець тимчасово очолив клуб у жовтні 2019 року. Тоді після 5 поразок на старті чемпіонату у відставку був відправлений Жуліо Сезар. І Климовський в першому ж матчі допоміг "Олімпіку" заробити перше очко в сезоні в грі з грандом українського футболу київським "Динамо".

48-річному наставнику вдалось впоратись із поставленими завданнями. Останні дві розгромні гостьові перемоги в цьому сезоні є цьому підтвердженням.

Хабіб відмовився від виступу на турнірі UFC 253

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов восени 2020 року повернеться в октагон. Бій між росіянином та тимчасовим чемпіоном UFC Джастіна Гейджі мав бути окрасою вечора, але Хабіб відмовився від виступу на турнірі.

Попередні поєдинки бійців