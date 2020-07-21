Украинский правый защитник, который проводил часть сезона в польском "Лех" Богдан Бутко в новом сезоне вернется в расположение донецкого "Шахтера".

С завершением последнего поединка чемпионата против "Ягеллонии" (4:0) у Богдана завершился срок действия арендного договора. Польский клуб его продлевать не будет, сообщает его официальный сайт.

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Поэтому Богдан Бутко вернется в Украину и будет защищать цвета донецкого "Шахтера", с которым у игрока контракт до 31 июня 2021 года.

Богдан Бутко переболел коронавирусом

Богдан Бутко мог переболеть коронавирусом. Сейчас у него в крови есть антитела, а сам он склонен к тому, чтобы заразиться.

Бутко рассказал, что он много времени провел в самоизоляции – дважды по 14 дней.