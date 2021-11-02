В чем обвинение

Их обвиняют в незаконном присвоении 2 миллионов швейцарских франков (чуть более 2 миллионов долларов) и подделке документов. Будет судить спортивных функционеров Федеральный уголовный суд в Беллинцоне.

К слову Антонио Конте официально возглавил английский Тоттенхэм

Согласно версии следствия, Блаттер одобрил незаконный платеж Платини задним числом из средств ФИФА за его работу в организации. Утверждается, что это нанесло ущерб международной федерации.

Это дело привело к отставке Блаттера и Платини в 2015-м и 2016 году соответственно. Обоим также запретили занимать любые должности в футболе сначала на 8, а потом еще на 6 лет.

В ходе расследования раскрыли еще ряд фактов, которые привели к новым обвинениям, в частности в незаконных выплатах спортивным чиновникам. Сообщается,что эксчиновникам грозит заключение.