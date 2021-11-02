За три матча Диалло забил пять голов.

В первом туре он отличился в ворота сверстников из Бенфики – победа Динамо U-19 4:0.

Во втором туре на его счету дубль в ворота Баварии. И снова победа киевского клуба со счетом 4:0.

В четвертом туре Диалло снова забил дважды – на этот раз в ворота Барселоны. И снова киевляне забили четыре гола за матч, но на этот раз один пропустили.

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Имея в активе пять забитых голов, Диалло возглавил гонку бомбардиров Юношеской лиги УЕФА.

Еще один игрок Динамо U-19 Назар Волошин на восьмом месте в списке с двумя голами.