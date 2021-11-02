"Есть мальчики, есть девочки – все"

Нападающий киевского Динамо в интервью рассказал, что не поддерживает гей-парады. Артем убежден, что "это ненормально"

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Людей с нетрадиционной ориентацией не должно быть. Есть мальчики, есть девочки – все. Я восстанавливался в Испании. То скажу, что у нас все по-божески в этом плане, а там их куча,

– подчеркнул футболист.

Беседин также заверил, что не может смотреть на флаги ЛГБТ. Футболисту также неприятно когда представители нетрадиционных отношений "ходят за руку".

"Во-первых, у меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на пида*асов. Если мальчики идут и держатся за руку, то разве они не гонят?" – добавил Артем.

Откровенное признание австралийского футболиста