Настоящая спортивная гордость Украины

27-летняя теннисистка из Одессы уже давно получила признание в Украине и всем мире. Но вот именной звезды на "Площади звезд" в Киеве у Элины Свитолиной еще не было.

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2 ноября состоялось торжественное открытие именной звезды первой ракетки Украины. Погода была не самой лучшей, но Элина подготовилась к этому событию как нельзя лучше. На месте события собралось немало фанатов бронзового призера Олимпиады в Токио, также торжество не обошли и десяток журналистов. Элина очень редко приезжает в родную страну, поэтому каждое ее присутствие в Украине всегда максимально распространяется в СМИ.

К сожалению, перед прилетом в Украину Свитолина отмечала большой регресс в рейтинге WTA. Из-за не слишком удачных выступлений украинка опустилась аж на 14 место. Такое падение украинки произошло впервые с 2017 года.

Свои именные звезды на этой аллее уже имеют: Ольга Харлан, Жан Беленюк, Андрей Шевченко, Анна Ризатдинова, Юлия Левченко, Дарья Белодед, Илья Кваша, Юлия Джима, Леонид Буряк, Олег Блохин и другие. Недавно там состоялось открытие трех звезд паралимпийского спорта – Максима Крипака, Елены Юрковской и Виктора Смирнова.

Свитолина в красивом образе посетила событие. Она охотно сделала совместные фото с поклонниками и расписалась на журналах, карточках. Поздравить Элину пришло немало детей, которые были с плакатами: "Элина, мы тебя любим", "Элина, ты наша звезда".

Теннисистка отметила, что горда выступать под сине-желтым флагом и прославлять родную Украину на весь мир.



Элина Свитолина / Фото из instagram.com/gulliver.kyiv



Звезда Свитолиной / Фото из instagram.com/gulliver.kyiv



Открытие именной звезды Свитолиной / Фото из​ instagram.com/gulliver.kyiv



Свитолина с фанатами / Фото из instagram.com/gulliver.kyiv