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Украине засчитали техническое поражение за матч со Швейцарией

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 16 февраля рассмотрел апелляцию УАФ на решение УЕФА о техническом поражении сборной Украины в матче Лиги наций со Швейцарией.

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Суд в Лозанне поддержал решение о зачислении сборной Украины по футболу техническое поражение за так и не состоявшийся матч со Швейцарией.

В своем решении CAS отметили, что в УЕФА придерживались всех необходимых правил, когда на Украину возложили ответственность за то, что матч не состоялся. Нашу команду отправили на карантин, и возможности для переноса матча не было. Потому решение о зачислении технического поражения остается в силе

Однако в CAS отметили, что наша команда стала жертвой пандемии коронавируса. Поэтому не стала требовать покрыть расходы УАФ или Швейцарской федерации на проведение этого матча.

Бой Усик – Джойс может состояться в Киеве

Промоутер Эдди Хирн заявил, что он не против организовать бой Александра Усика против Джо Джойса в Киеве. Но обеим сторонам нужно ускорить процесс переговоров.

По словам Эдди Хирна, бой Александра Усика и Джо Джойса утвержден и санкционирован за временный титул. Но обе стороны никак не могут прийти к согласию. Традиционно – из-за денег.

Согласно правилам WBO, в бою за звание временного чемпиона гонорары нужно высчитывать на основании среднего официального заработка в последних трех боях. Промоутеры Усика подсчитали, что они должны составить 93 против 7 в пользу Усика. Однако в таких случаях правила WBO предусматривают минимум для каждого бойца в размере 20 процентов.

Ярмоленко близок к возвращению на футбольное поле

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес поделился информацией из лазарета команды, в том числе и о восстановлении украинского вингера Андрея Ярмоленко.

Мойес сообщил, что Ярмоленко близок к полному восстановлению после травмы.

Также отмечается, что 31-летний украинец, вероятно, пропустит матч с Арсеналом (21 марта), но скоро вернется в команду.

Что известно о травме Ярмоленко