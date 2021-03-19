Промоутер Эдди Хирн заявил, что он не против организовать бой Александра Усика против Джо Джойса в Киеве. Но обеим сторонам надо ускорить процесс переговоров.

По словам Эдди Хирна, бой Александра Усика и Джо Джойса утвержден и санкционирован за временный титул. Но обе стороны никак не могут договориться. Традиционно – из-за денег.

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"Главной проблемой в переговорах Усика и Джойса являются гонорары. Насколько я понимаю, сейчас идут обсуждения об их распределении в пропорции 80% на 20%, поскольку Александр заработал значительно больше за предыдущие поединки. Дело может дойти до промоутерских торгов", – рассказал Эдди Хирн.

Согласно правилам WBO, в бою за звание временного чемпиона гонорары нужно высчитывать на основании среднего официального заработка в последних трех боях. Промоутеры Усика подсчитали, что они должны составить 93 против 7 в пользу Усика. Однако в таких случаях правила WBO предусматривают минимум для каждого бойца в размере 20 процентов.

При этом Хирн не исключает возможности, что этот бой может состояться в Киеве. Такую просьбу он получил от Усика.

"Я разговаривал с Усиком, и он сказал, что хочет провести бой в Киеве. И я с радостью бы это сделал. Я всегда хотел осуществить это. Джойс хочет драться в Великобритании, но будет рад приехать и в Украину", – убежден Хирн.

Однако он заявил, что обоим боксерам следует поспешить.



Усик – Джойс сравнение / Иллюстрация 24 канала