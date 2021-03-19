Бой Усик – Джойс может состояться в Киеве: промоутер дал добро
Промоутер Эдди Хирн заявил, что он не против организовать бой Александра Усика против Джо Джойса в Киеве. Но обеим сторонам надо ускорить процесс переговоров.
Источник:YouTube-канале iFL TV
По словам Эдди Хирна, бой Александра Усика и Джо Джойса утвержден и санкционирован за временный титул. Но обе стороны никак не могут договориться. Традиционно – из-за денег.
Читайте также Иногда хочется реально врезать, – Усик рассказал, как сдерживается в конфликтных ситуациях
"Главной проблемой в переговорах Усика и Джойса являются гонорары. Насколько я понимаю, сейчас идут обсуждения об их распределении в пропорции 80% на 20%, поскольку Александр заработал значительно больше за предыдущие поединки. Дело может дойти до промоутерских торгов", – рассказал Эдди Хирн.
При этом Хирн не исключает возможности, что этот бой может состояться в Киеве. Такую просьбу он получил от Усика.
"Я разговаривал с Усиком, и он сказал, что хочет провести бой в Киеве. И я с радостью бы это сделал. Я всегда хотел осуществить это. Джойс хочет драться в Великобритании, но будет рад приехать и в Украину", – убежден Хирн.
Однако он заявил, что обоим боксерам следует поспешить.
Поделиться новостью