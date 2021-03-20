Україна програла справу у CAS, бій Усика в Києві: новини спорту 19 березня
У п'ятницю, 19 березня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.
Джерело:24 канал
Україні зарахували технічну поразку за матч зі Швейцарією
Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні 16 лютого розглянув апеляцію УАФ на рішення УЄФА про технічну поразку збірної України в матчі Ліги націй зі Швейцарією.
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Суд в Лозанні підтримав рішення про зарахування збірній України з футболу технічну поразку за матч зі Швейцарією, який так і не відбувся.
У своєму рішенні CAS відзначили, що в УЄФА дотрималися усіх необхідних правил, коли на Україну поклали відповідальність за те, шо матч не відбувся. Нашу команду тоді відправили на карантин, і можливості для перенесення матчу не було. Тому рішення про зарахування технічної поразки залишається в силі
Однак в CAS відзначили, що наша команда стала жертвою пандемії коронавірусу. Відтак не стала вимагати покрити витрати УАФ чи Швейцарської федерації футболу на проведення цього матчу.
Бій Усик – Джойс може відбутися в Києві
Промоутер Едді Хірн заявив, що він не проти організувати бій Олександра Усика проти Джо Джойса в Києві. Але обом сторонам треба пришвидшити процес переговорів.
За словами Едді Хірна, бій Олександра Усика та Джо Джойса затверджений і санкціонований за тимчасовий титул. Але обидві сторони ніяк не можуть дійти згоди. Традиційно – через гроші.
Згідно з правилами WBO, в бою за звання тимчасового чемпіона гонорари потрібно вираховувати на підставі середнього офіційного заробітку в останніх трьох боях. Промоутери Усика підрахували, що вони мають скласти 93 проти 7 на користь Усика. Однак у таких випадках правила WBO передбачають мінімум для кожного бійця в розмірі 20 відсотків.
Ярмоленко близький до повернення на футбольне поле
Головний тренер Вест Хема Девід Моєс поділився інформацію з лазарету команди, в тому числі і про відновлення українського вінгера Андрія Ярмоленка.
Моєс повідомив, що Ярмоленко близький до повного відновлення після травми.
Також зазначається, що 31-річний українець, ймовірно, пропустить матч з Арсеналом (21 березня), але скоро повернеться до команди.
Що відомо про травму Ярмоленка
- Ярмоленко пошкодив зв'язки коліна 9 лютого в матчі проти МЮ в Кубку Англії.
- Всього в нинішньому сезоні Ярмоленко забив два голи і віддав чотири результативні передачі в 20 матчах за англійський клуб у всіх турнірах.
- Тransfermarkt оцінює футболіста в 7,5 мільйона євро, його контракт з Вест Хемом розрахований до літа 2022 року.
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