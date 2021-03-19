Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес поделился информацию из лазарета команды, в том числе и о восстановлении украинского вингера Андрея Ярмоленко.

Мойес сообщил, что Ярмоленко близок к полному восстановлению после травмы.

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"Артюр Масуаку и Андрей Ярмоленко становятся все ближе. Надеюсь, скоро у нас будет полноценный состав", – сказал Мойес.

Также отмечается, что 31-летний украинец, вероятно, пропустит матч с Арсеналом (21 марта), но скоро вернется в команду.

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