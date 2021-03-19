Ярмоленко близок к возвращению на футбольное поле
Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес поделился информацию из лазарета команды, в том числе и о восстановлении украинского вингера Андрея Ярмоленко.
Источник:ФК Вест Хэм
Мойес сообщил, что Ярмоленко близок к полному восстановлению после травмы.
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"Артюр Масуаку и Андрей Ярмоленко становятся все ближе. Надеюсь, скоро у нас будет полноценный состав", – сказал Мойес.
Также отмечается, что 31-летний украинец, вероятно, пропустит матч с Арсеналом (21 марта), но скоро вернется в команду.
Что известно о травме Ярмоленко
- Ярмоленко повредил связки колена 9 февраля в матче против МЮ в Кубке Англии.
- В целом в нынешнем сезоне Ярмоленко забил два гола и отдал четыре результативные передачи в 20 матчах за английский клуб во всех турнирах.
- Тransfermarkt оценивает футболиста в 7,5 миллиона евро, его контракт с Вест Хэмом рассчитан до лета 2022 года.
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