Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 16 февраля рассмотрел апелляцию УАФ на решение УЕФА о техническом поражении сборной Украины в матче Лиги наций со Швейцарией. 19 марта решение было оглашено.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне поддержал решение о зачислении сборной Украины по футболу технического поражения за так и не состоявшийся матч со Швейцарией.

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В своем решении CAS отметили, что в УЕФА придерживались всех необходимых правил, когда на Украину возложили ответственность за то, что матч не состоялся. Нашу команду отправили на карантин, и возможности для переноса матча не было. Поэтому решение о зачислении технического поражения остается в силе

Однако в CAS отметили, что наша команда стала жертвой пандемии коронавируса. Поэтому не стала требовать покрыть расходы УФА или Швейцарской федерации на проведение этого матча.

Что было известно об отмене матча Швейцария – Украина: коротко

Завершающий поединок группового этапа Лиги наций Швейцария – Украина должен был состояться 17 ноября 2020 года в Люцерне. Но из-за вспышки коронавируса в расположении украинской сборной был отменен.

Команда Андрея Шевченко была готова сыграть матч, поскольку имела в составе более 13 футболистов с негативным результатом. Однако последнее решение оставалось за местными властями.

В итоге в УЕФА приняли решение засчитать сборной Украины техническое поражение. Там решили, что Украина не сделала достаточно, чтобы игра состоялась.

Из-за поражения Украина вылетела из элитного дивизиона, А Швейцария – сохранила прописку. Такое решение возмутило представителей УАФ, поэтому они подали апелляцию.